Геймплейный трейлер Resident Evil Requiem: Леон Кеннеди вернулся, и теперь у него есть бензопила

Capcom наконец-то развеяла тонны слухов про Леона С. Кеннеди — любимец франшизы правда станет вторым игровым персонажем в Resident Evil Requiem. Студия показала геймплейный трейлер, который раскрывает нового злодея и роль Леона.

На The Game Awards нас порадовали первым взглядом на Кеннеди спустя 30 лет после трагедии в Раккун-Сити. Он уже заметно старше и жестче, а в его взгляде виден тяжелый жизненный опыт. Герой возвращается в девятую часть серии, чтобы помочь Грейс Эшкрофт. В конце трейлера он сражается топором, пистолетом и даже бензопилой. Мужчина разносит кабинет врача бензопилой, после чего встречает главную героиню. Здесь истории Грейс и Леона пойдут параллельно: девушка исследует особняк, а Леон погружается в события, раскручивающиеся вокруг старого города.

Мы сказали доктора? Верно, трейлер впервые показал нового антагониста — доктора Виктора Гидеона. Его кожа и лицо выглядят ужасно искаженными, чем-то напоминают другого монстера-сталкера, которого мы видели в заброшенной больнице. Похоже, они связаны между собой. Тогда некоторые предполагали, что трехметровое чудовище с отвратительным лицом, как после взрыва, это пропавшая мать репортер Алисса Эшкрофт. Подтверждений этому нет, но нюанс в том, что журналистка умерла во время хаоса в Раккун-Сити. А в одной катсцене ее показывали живой возле взрослой дочери.

Также драки Леона впервые показали, как будет выглядеть его боевой стиль в Resident Evil Requiem. Именно он был наиболее ожидаемым, учитывая близкий релиз. Мы знаем, что будет многообразие оружия, а самой Грейс в начале игры придется выискивать хоть что-то где угодно. Capcom прямо не раскрыла систему боя, но обещает, что в ближайшие недели покажет больше: от врагов до разницы Грейс и Леона.

В целом история игры возвращает серию к корням, даже название Requiem (Реквием) было «панихидой» за «ключевым моментом в истории серии». Продюсер Масато Кумазава ранее намекал, что в новой части появятся персонажи, «которые были причастны к инциденту в Раккун-Сити». Но тогда Capcom говорила, что Леон «плохо подходит» к этой части, поскольку она больше про хоррор и выживание. Теперь понятно, что студия не хотела раньше времени «сливать» такой сюрприз. Хотя инсайдеры постоянно говорили, что мы увидим Леона не просто в катсцене.

Capcom делает атмосферу одной из ключевых составляющих Resident Evil Requiem. Те, кто видел демку на Gamescom 2025, знают о коротком фрагменте, который давал понять, чего ждать в новой части: темные локации, динамичные сцены, акцент на напряжении и исследовании.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года и выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Источник: Game Spot / Wccftech