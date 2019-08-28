«1+1 Медиа» рассказала, как в Украине будут кодировать спутниковое ТВ и когда будут запущены HD-версии каналов 1+1, 2+2 и ТЕТ





Группа 1+1 media провела мероприятие, посвященное актуализации вопросов отечественного рынка платного телевидения. В рамках мероприятия группа проинформировала СМИ о статусе реализации проекта кодирования спутникового сигнала, которое состоится 20 января 2020 года, и подробно рассказала о шагах, которые ожидают рынок в ближайшее время.

В «1+1 Медиа» рассчитывают, что уже в октябре 2019 года произойдет кодирование транспортного сигнала Зеонбуд (Т2), а в ноябре начнутся маятниковые отключения сигналов украинских медиа-групп со спутника. Непосредственно кодировка для украинских абонентов произойдет 20 января 2020 года.

По ожиданиям компании, после кодировки сигнала 1,2 млн из 4,4 млн нынешних абонентов незакодированного спутникового ТВ перейдут на цифровое эфирное ТВ (Зеонбуд — Т2), 790 тысяч — на кабельное, 620 тысяч продолжит смотреть спутниковое ТВ, но уже без украинских каналов, 620 тысяч воспользуется пиратскими сервисами кардшеринга, 620 тысяч начнут принимать ТВ через интернет (IPTV/OTT) и только около 570 тысяч станут абонентами спутниковых платформ (Viasat\Xtra TV).

«По нашим оценкам количество абонентов платного телевидения вырастет до 6,7 млн абонентов, а размер рынка будет почти 10 млрд грн уже в 2021 году. Эти данные являются подтверждением того, что, в том числе благодаря кодированию, откроются новые возможности для участников рынка и производителей контента. Кодирование, которое состоится уже через 5 месяцев, даст новый толчок для развития рынка − несмотря на то, что этот шаг довольно непростой в реализации, медиагруппы и провайдеры четко понимают, для чего он происходит, и какие перспективы для их развития откроет», − прокомментировал Ярослав Пахольчук, руководитель направления платного телевидения группы 1+1 media.

Так, HD-версии каналов 1+1, 2+2 и ТЕТ будут запущены 20 января 2020 года, сразу же после того, как заработает кодирование сигнала. По словам представителей компании, HD-версия канала 1+1 тестировалась с весны 2019 года и будет доступна для тестов у провайдеров с 19 сентября 2019 года. Группа давно готовилась к переходу на HD, инвестиции составили сотни тысяч долларов, при этом только за спутниковую ретрансляцию HD-канала придётся платить около $400 тыс. в год, что в 3-4 раза больше, чем при трансляции SD-версии.

Также во время мероприятия были озвучены новые достижения группы в борьбе с пиратством контента. Так, за последние 3 года группа совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины официально направила нарушителям более 150 претензий, по которым в дальнейшем было проведено более 10 обысков и фиксаций нарушений закона, а также открыто 37 уголовных производств.

Источник: 1+1 media