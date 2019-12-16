Вот как на самом деле выглядит левая часть блока основной камеры Samsung Galaxy S11 [+ новые подробности]





Проверенный китайский инсайдер под ником Ice Universe зачастую первым публикует эксклюзивные сведения о готовящихся новинках Samsung благодаря своим источникам внутри корейского гиганта. И вот сейчас он опубликовал на своей странице в Twitter изображение, на котором показан «настоящий» дизайн основной камеры Samsung Galaxy S11 — по слухам, она должна произвести настоящую революцию в мобильной фотографии.

Предыдущие рендеры демонстрировали достаточно хаотичное размещение модулей в прямоугольном блоке, что вызвало немало критики со стороны пользователей. Но Ice Universe и многие другие инсайдеры в один голос заявляли, что в финальной дизайне компоновка модулей основной камеры будет красивее, чем на первых рендерах. И вот сейчас мы наконец можем взглянуть на эту более удачную компоновку модулей основной камеры. Правда, изображение демонстрирует только левую часть прямоугольного вертикального блока.

Как видим, это вполне согласуется с последними утечками — все очень даже упорядоченно, модули строго выстроены вертикально в один ряд: сверхширокоугольный (самый верхний), основной широкоугольный (средний) и телеобъектив перископического типа, который обеспечит пятикратный зум без потери качества. Инсайдер отмечает, что пока не располагает подробностями касательно точного расположения элементов в правой части, но там должны размещаться светодиодная вспышка и времяпролетный модуль ToF (Time of Flight), замеряющий расстояние до объектов.

Главенствующий модуль основной камеры базового Samsung Galaxy S11, по предварительным данным, получит уже хорошо знакомый нам датчик изображения Samsung S5KHMX (1/1,33 дюйма) разрешением 108 Мп, ранее доказавший свою состоятельность в мобильной камере Xiaomi Mi CC9 Pro/Xiaomi Mi Note 10, тогда как версии Galaxy S11+ приписывают прокаченный 108-Мп главный модуль, но пока неясно, за счет чего конкретно тот будет лучше обычного. Но есть слухи о новой итерации технологии биннинга (Pixel Binning) — для захвата большего количества света в условиях слабого освещения пиксели объединяются в группы. В современных смартфонах Pixel Binning подразумевает объединение данных с четырех пикселей при соразмерном снижении разрешения, тогда как реализация Samsung позволит объединять вместе до 9 пикселей. В итоге можно будет получить более качественные снимки разрешением 12 Мп с размером пикселя 2,4 мкм.

Ice Universe также опубликовал фото с прямоугольным перископическим модулем камеры Samsung Galaxy S11, позволяющее визуально оценить его немаленькие размеры. Как уже неоднократно говорилось ранее, форма выреза здесь именно такая (квадрат/прямоугольник), чтобы можно было собрать больше света. Благодаря этому модулю Galaxy S11 обеспечит не только 5-кратный оптический зум, но и 100-кратный гибридный. Соответствующая функция камеры может получить маркетингового название Space Zoom.

Другой особенностью камеры Galaxy S11 станет профессиональный режим съемки видео с возможностью ручной настройки экспозиции, светочувствительности, цветовой тона и прочих настроек. Сама же камера позволит записывать видео разрешением 8K — обе SoC Snapdragon 865 и Exynos 990 поддерживают эту возможность. Впрочем, последние слухи указывают, что Samsung якобы намерена сделать основной SoC Snapdragon 865, сократив число рынков, где версии с Exynos 990.

Презентация линейки смартфонов Samsung Galaxy S11 ожидается 18 февраля в Сан-Франциско. По аналогии с Galaxy S10 в ней ожидается несколько моделей, включая Galaxy S11e, Galaxy S11 и Galaxy S11+. Кроме Galaxy S11, на мероприятии 18 февраля ожидается анонс следующего гибкого смартфона Galaxy Fold 2 (предположительное название), который в отличие от оригинального Fold будет раскладушкой, как дебютировавший в прошлом месяце Motorola Razr 2019 и, если верить слухам, будет предлагаться по более доступной цене — ниже $1000. Недавно Bloomberg писал, что раскладушка Galaxy Fold 2 тоже получит революционную 108-Мп камеру с пятикратным оптическим зумом.

Источник: Ice Universe