Intel возвращается: первые тесты Core Ultra 300 демонстрируют на четверть более быстрый CPU и графику уровня мобильной RTX 4050

Сегодня появились первые обзоры Intel Core Ultra 300. Процессоры стали ощутимо быстрее, а интегрированная графика почти побеждает AMD и догоняет RTX 4050 для ноутбуков.





Wccftech протестировал чип Intel Core Ultra X9 388H в ноутбуке с двумя экранами ASUS Zenbook Duo, но другие обозреватели тестировали больше конфигураций. Процессор имеет в общей сложности 16 ядер и поддерживает 16 потоков. Это комбинация 4 P-ядер (Cougar Cove), 8 E-ядер (Darkmont) и 4 LPE-ядер.

Базовая частота P-ядер составляет 2,1 ГГц и поднимается до 5,1 ГГц, E-ядра имеют базовую частоту 1,6 ГГц, с повышением до 3,8 ГГц. Ядра LPE тоже работают на 1,6 ГГц, которая повышается до 3,7 ГГц. Чип имеет 18 МБ кэш-памяти L3, 21 МБ L2, а также базовый TDP 25 Вт с MTP 80 Вт. Процессор можно настроить до 15 Вт минимального энергопотребления. В ноутбуке он работает с памятью LPDDR5X объемом 32 ГБ, которая состоит из 64-битных модулей DRAM, рассчитанных на скорость 9600 МТ/с.

Встроенный графический процессор Arc B390 на архитектуре Battlemage предлагает 12 ядер Xe3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и максимальным рейтингом TOPS 120 (INT8). GPU поддерживает все новейшие API и фреймворки искусственного интеллекта, включая новейшие модели трассировки лучей и поддержку XeSS MFG.





В 3DMark CPU Profile Intel Core Ultra X9 388H демонстрирует прирост на 14% в однопоточном режиме и захватывающие +24,4% в многоядерных тестах, по сравнению с предыдущим мобильным флагманом компании. В AIDA64 ноутбук обеспечивает более высокую пропускную способность памяти и предлагает значительно более низкую задержку. В CPU-Z одноядерная производительность лишь немного больше, чем у Core Ultra 7 258V, но в многопоточном тесте X9 388H опережает 285H на 4%. В Blender процессор Intel Core Ultra X9 388H обеспечивает прирост на 23% по сравнению с 285H в рендере Classroom, прирост на 35,5% в Junkshop и огромных +47,5% в Monster.

В Cinebench Panther Lake занимает первое место по производительности в одноядерном режиме со 130 баллами. В многопоточном тесте он превосходит 285H на 43% и опережает Lunar Lake с преимуществом в 2,24 балла. В Geekbench результат похожий: X9 388H занимает первое место в одноядерных тестах и предлагает прирост на 11,1% по сравнению с 285H. Это быстрее, чем Arrow Lake, с энергопотреблением, похожим на Lunar Lake.

VideoCardz собрал из разных источников данные о графической производительности Arc B390. Встроенный GPU продемонстрировал заметный скачок вперед по сравнению с предыдущими моделями Intel и графикой AMD Radeon 890M, работая в том же диапазоне потребления энергии. По данным ComputerBase, в играх на Full HD Arc B390 значительно опережает Radeon 890M как с питанием около 25 Вт, так и выше. В целом, B390 на 63% быстрее на 25 Вт по сравнению с Radeon 890M.

По результатам нескольких тестов Notebookcheck ставит производительность Arc B390 близко к видеокарте GeForce RTX 4050 для ноутбуков, при меньшем энергопотреблении. Arc B390 значительно опережает Arc 140T и Arc 140V, а также Radeon 890M. Графические процессоры AMD Strix Halo остаются быстрее, но работают со значительно более высоким энергопотреблением.

Phawx сосредоточился на ограничениях мощности портативных устройств и демонстрирует в тестах производительность Arc B390 с потреблением от 10 Вт до 35 Вт. При одинаковой мощности Arc B390 опережает iGPU Ryzen AI 9 HX 370 в нескольких играх, и предсказуемо масштабируется, когда мощность превышает 20 Вт. Подобные результаты — также в обзоре Hardware Canucks. Следует отметить, что сравнение пока охватывает только лучший интегрированный графический процессор. Также существует Arc B370 и варианты с 4 или 2 ядрами Xe3, со значительно меньшей производительностью.