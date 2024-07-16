Процессоры Intel Bartlett Lake-S для LGA-1700 со странной конфигурацией выйдут в 2025 году, — неофициально

Согласно утечке, настольные процессоры Intel Bartlett Lake-S будут выпущены в 2025 году. Это гибридные процессоры с новыми ядрами Bartlett Lake (BTL), а также Alder Lake (ADL) и Raptor Lake (RPL).

Этим семейством процессоров Intel продлевает жизнь платформе LGA-1700. Процессоры Intel Bartlett Lake-S изначально задумывались как предназначенные для сетевых и тонких устройств, но оказалось, что эта информация была неточной. По словам автора утечки Jaykihn, процессоры выйдут на потребительский рынок.

Семейство Intel Bartlett Lake-S будет иметь пять уровней по характеристикам и две группы — с обоими типами ядер ADL и RPL (TDP 45 Вт и 65 Вт) и только с производительными BTL (TDP 45 Вт, 65 Вт и 125 Вт). В нем будет один процессор Core 9 (не Ultra) только с 12 производительными ядрами. Чипы Core 7 будут доступны в конфигурациях 10P или 8P+16E. Core 5 выйдут в вариантах 8P, 6P+8E и 6P+4E. Младшие чипы Core 3 и Core Processor будут иметь 4 и 2 производительных ядра ADL / RPL.

Решение Intel перезапустить чипы Raptor Lake / Alder Lake параллельно с новыми, только с производительными ядрами, вероятно, нацелено на конкуренцию с платформой AMD AM4, которая все еще актуальна. По словам источника, новая серия процессоров будет запущена в январе 2025 года.

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Источник: VideoCardz

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