15 новых функций iPhone с iOS 26.2

Apple готовится выпустить iOS 26.2 — второе крупное обновление после релиза iOS 26 в сентябре, обновления iOS 26.1 и бета-теста в ноябре. Ожидается, что прошивка поступит на совместимые iPhone между 8 и 16 декабря. Рассмотрим, какие новые функции и возможности появятся в этом обновлении.
Что нового в iOS 26.2
Громкие напоминания
В «Напоминаниях» появилась опция «Срочное». Включил — и вместо тихой нотификации получишь полноценный сигнал, как будильник. Идеально, если постоянно забываешь о важных мелочах.
Тонкая настройка Liquid Glass Clock
На экране блокировки теперь есть новый ползунок, который позволяет точнее изменять прозрачность Liquid Glass и «матовость» часов. Эта настройка отменяет зависимость от нескольких жестко заданных пресетов — теперь можно настроить эффект по собственному желанию.
AirDrop даже для незнакомцев
iOS 26.2 добавляет возможность создать одноразовый код для AirDrop и передавать файлы людям, которых нет в контактах пользователя. Код действует 30 дней, а управлять ими можно в отдельном меню.
Тексты песен в Apple Music офлайн
Даже без интернета ты теперь можно видеть текст трека. Идеально для путешествий, метро или полетов.
Обновленные уровни Sleep Score
Apple переделала шкалу оценивания сна. Теперь диапазоны точнее соответствуют реальному качеству отдыха. После обновления «Очень низкий» уровень имеет значение от 0 до 40 (ранее от 0 до 29), «Низкий» от 41 до 60, «Хороший» от 61 до 80, «Высокий» от 81 до 95 и «Очень высокий» от 96 до 100 (ранее обозначался как «Отличный»).
Автоматические главы в подкастах
Приложение «Подкасты» само разбивает эпизоды на разделы, а в транскрипциях появляются кликабельные упоминания о других шоу и ссылки.
Контроль сайтов без сохраненных паролей
В «Паролях» появился новый раздел с веб-сайтами, на которых пользователь намеренно не сохранял учетные данные. Это дает лучший контроль над тем, какие домены исключаются из хранилища паролей.
Live Translation для AirPods в ЕС
Функция живого перевода наконец доступна в Евросоюзе — Apple завершила часть регуляторных согласований.
Вспышка экрана для оповещений
В настройках доступности можно выбрать: будет мигать задний LED, экран или оба. Полезно, когда хочешь замечать нотификации даже без звука.
Более быстрая навигация в Apple News
Верхняя панель получила кнопки для моментального перехода к разделам — от спорта до кулинарии.
Усиленные системные оповещения
Все тревожные предупреждения — землетрясения, угрозы, локальные оповещения — теперь собраны в одном месте с новыми настройками более точной доставки.
Сортировка игр по размеру
В Games Library можно отсортировать игры по весу — и быстро понять, кто съедает половину памяти. Также добавили поддержку управления контроллером и живое обновление результатов в вызовах.
Отключение закрепленных уведомлений в CarPlay
Для пользователей CarPlay iOS 26.2 позволяет отключить новый режим «закрепленных сообщений» в приложении «Сообщения», восстановив старый классический интерфейс сообщений.
Замена Siri в Японии
Пользователи с регистрацией в Японии получили возможность переназначить кнопку вызова ассистента на Gemini или Alexa. Впервые — официально, на уровне системы.
Более крутые жесты и окна на iPad
iPadOS 26.2 возвращает часть гибкости многозадачности: теперь можно перетаскивать приложения из Библиотеки, Док-станции или Spotlight прямо в Split View или Slide Over.
