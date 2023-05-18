15% покупателей iPhone в США перешли с Android – это самый высокий показатель за последние 5 лет

Исследовательская организация CIRP поделилась новым отчётом о положении дел на рынке мобильных устройств США. Новый опрос продемонстрировал, что Apple привлекает всё большее количество покупателей, ранее владевших Android-смартфонами. Этот показатель достиг максимального значения за последние 5 лет.

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Новый отчет показывает, какой процент новых покупателей iPhone перешел с Android в США. Отмечается, 15% новых владельцев iPhone сообщили, что последним смартфоном у них было Android-устройство. Это на 4% больше, чем в прошлом году, и на 5% больше, чем в 2020 и 2021 годах. В то же время 83% покупателей сообщили, что и до того они пользовались другими версиями iPhone. Ещё около 2% ранее пользовались обычными телефонами или «другими» устройствами или же впервые приобрели iPhone.

Предыдущий раз показатель в 15% переходов с Android на iPhone, по данным CIRP, фиксировался в 2018 году. А максимальное значение этого показателя наблюдалось в 2016 году, когда Android на iPhone сменили 21% покупателей.

Добавим, ранее финансовый директор Apple Лука Маэстри заявил, что «везде, где наша доля рынка невелика, мы наблюдаем тенденцию большого количества переходов». Это означает, что на многих рынках за пределами США с Android на iPhone может мигрировать более 15% покупателей.

Источник: 9to5mac