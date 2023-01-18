16-дюймовый Apple MacBook Pro с процессором M2 Max в топовой комплектации обойдется в $6499

Вчера Apple анонсировала обновленные 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max (по заявлению компании в 6 раз производительнее любого MacBook с процессором Intel), и если ноутбуки настроить с самыми высокими спецификациями, то самый производительный будет стоить $6499.

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Стоимость 14-дюймовой модели начинается от $1999, а 16-дюймовой – от $2499. Оба стартовых ценника останутся неизменными по сравнению с моделями предыдущего поколения, но доступны более значительные обновления в зависимости от модели, и именно здесь проявятся отличия в стоимости.

16-дюймовый MacBook Pro с максимальной производительностью, оснащенный топовым процессором M2 Max с 12 вычислительными ядрами и 32-ядерным графическим чипом, 96 ГБ памяти и 8 ТБ SSD, будет стоить $6499. Модель M1 Max предыдущего поколения стоила $6099, но имела максимальную емкость памяти 64 ГБ.

Новейшие 14-дюймовые модели MacBook Pro можно настроить по таким же спецификациям, как и новое 16-дюймовое устройство. 14-дюймовый MacBook Pro с M2 Max, 96 ГБ унифицированной памяти и 8 ТБ SSD стоит $6299 долларов, а не $5899.

Предзаказ на новые модели MacBook Pro в 27 регионах, включая США, начались вчера, поэтому первые устройства поступят к клиентам в следующий вторник.

Источник: Macrumors