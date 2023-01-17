Apple обновила MacBook Pro 14 и 16 — процессоры M2 Pro/M2 Max, поддержка Wi-Fi 6E, а также порт HDMI и слот SD

MacBook Pro 2023 года с процессорами M2 Pro и M2 Max, также представленными сегодня, по заявлению компании в 6 раз производительнее любого MacBook с процессором Intel. Заявлено время автономной работы ноутбуков до 22 часов. Новые MacBook Pro получили Wi-Fi 6E, HDMI 8K/60 Гц и 4K/240 Гц, три порта Thunderbolt 4, слот для карт SDXC, HD-камеру FaceTime с разрешением 1080p и звуковую систему из шести динамиков. Поддерживается установка до 96 ГБ оперативной памяти.

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Apple обещает ускорение работы во многих популярных программах:

Рендеринг анимации в Motion – на 20% быстрее по сравнению с предыдущим поколением

Компиляция в Xcode – на 25% быстрее

Обработка изображений в Adobe Photoshop – на 40% быстрее

Рендеринг эффектов в Cinema 4D – на 30% быстрее

Цветокоррекция в DaVinci Resolve – до 30% быстрее

Ускорение достигается благодаря процессорам M2 Pro и M2 Max – расширенной версии чипа M2, дебютировавшего в MacBook Pro 13 и MacBook Air в прошлом году.

M2 Pro предлагает 12 вычислительных ядер и 19-ядерный графический чип, а также поддержку до 32 ГБ оперативной памяти. M2 Max отличается встроенным видео с 38 ядрами, удвоенной пропускной способностью и поддержкой до 96 ГБ памяти. Обе системы на чипе содержат 16-ядерный нейронный процессор Neural Engine. Встроенный Media Engine декодирует видео H.264, HEVC и ProRes с аппаратным ускорением.

14-дюймовый MacBook Pro с процессором M2 Pro стоит от $1999, 16-дюймовый MacBook Pro с M2 З – от $2499. Ноутбуки появятся в продаже с 24 января.

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Источник: Apple