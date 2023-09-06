Samsung анонсировала самый большой 8К QLED-телевизор — 98 дюймов за $40 000

Samsung анонсировала самый большой 8К QLED-телевизор в своей истории. Им стал 98-дюймовый Samsung Neo QLED 8K TV (model QN990C).

Модель дополнила линейку Neo QLED 2023 года, которая до этого состояла из 4К и 8К-телевизоров, диагональю от 55 до 85 дюймов. Новинка имеет подсветку Quantum Mini LED, которая должна воспроизводить миллиарды цветов. Samsung использует ИИ-инструменты для улучшения контента, по сути — апскейлинга до 8К.

Не менее важным для такого телевизора является качество звука. Для этого есть поддержка технологий Dolby Atmos и Cinema Object Tracking Sound.

98″ Class Samsung Neo QLED 8K QN990C на официальном сайте компании продается за 40 тыс. долларов. Впрочем, есть вариант взять товар оплатой 4 частями по 10 тыс. долларов каждые две недели.

О прибытии в Украину этого 8К-устройства пока не сообщается. Однако с 16 августа у нас можно купить его 4К-аналог под названием Q80C. Рекомендованная цена составляет 269 999 грн.