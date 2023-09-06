Новости Устройства 06.09.2023 в 17:55

Samsung анонсировала самый большой 8К QLED-телевизор — 98 дюймов за $40 000

https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

 

Samsung анонсировала самый большой 8К QLED-телевизор в своей истории. Им стал 98-дюймовый Samsung Neo QLED 8K TV (model QN990C).

1Samsung анонсировала самый большой 8К QLED-телевизор — 98 дюймов за $40 000Samsung анонсировала самый большой 8К QLED-телевизор — 98 дюймов за $40 000Samsung анонсировала самый большой 8К QLED-телевизор — 98 дюймов за $40 000Samsung анонсировала самый большой 8К QLED-телевизор — 98 дюймов за $40 000

Модель дополнила линейку Neo QLED 2023 года, которая до этого состояла из 4К и 8К-телевизоров, диагональю от 55 до 85 дюймов. Новинка имеет подсветку Quantum Mini LED, которая должна воспроизводить миллиарды цветов. Samsung использует ИИ-инструменты для улучшения контента, по сути — апскейлинга до 8К.

Не менее важным для такого телевизора является качество звука. Для этого есть поддержка технологий Dolby Atmos и Cinema Object Tracking Sound.

98″ Class Samsung Neo QLED 8K QN990C на официальном сайте компании продается за 40 тыс. долларов. Впрочем, есть вариант взять товар оплатой 4 частями по 10 тыс. долларов каждые две недели.

Samsung анонсировала самый большой 8К QLED-телевизор — 98 дюймов за $40 000

О прибытии в Украину этого 8К-устройства пока не сообщается. Однако с 16 августа у нас можно купить его 4К-аналог под названием Q80C. Рекомендованная цена составляет 269 999 грн.

Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Посты
Час звітуватися! Коротенько про призи першого конкурсу читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Посты
Що таке jRPG (японські рольові ігри) з елементами симуляції життя
https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Santolege Santolege

Безробітний

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить