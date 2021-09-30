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Как сообщалось в начале недели, Activision Blizzard и Комиссия США по соблюдению равноправия при трудоустройстве (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) урегулировали судебный процесс по делу широко распространённых сексуальных домогательств и дискриминации в игровой компании. При этом Activision Blizzard обязалась создать фонд в сумме $18 млн для выплат компенсаций тем сотрудникам, которые пострадали от домогательств и дискриминации. И если правительственное ведомство было удовлетворено таким исходом, то другие посчитали, что этой суммы недостаточно.

It’s time for REAL accountability for bad corporate actors—workers deserve as much & so much more. pic.twitter.com/mfbsxZmfsc — CODE-CWA (@CODE_CWA) September 29, 2021

Так, в крупнейшем профсоюзе профсоюзов США Communications Workers of America (CWA) раскритиковали такие условия урегулирования. Его представители считают, что это слишком маленькая компенсация сотрудникам, которые длительное время страдали от притеснений.

«Эта сумма — пощёчина работникам компании, учитывая, что капитализация Activision Blizzard составляет 72 миллиарда долларов, а сотрудникам в течение многих лет приходилось сталкиваться с токсичными условиями труда. Комиссия по ценным бумагам и биржам, Национальное управление по трудовым отношениям и Калифорнийский Департамент по защите трудовых и жилищных прав должны по-настоящему привлечь компанию к ответственности от имени её 10 тысяч работников», — заявила представитель CWA Сара Стеффенс.

В CWA отмечают, что сумма в $18 млн слишком мала для такой крупной компании, Activision Blizzard, и её нельзя рассматривать в качестве существенного штрафа. Размер создаваемого фонда ничтожно мал по сравнению с уровнем капитализации компании – всего лишь около 0,03% от рыночной капитализации Activision Blizzard.

«Стоимость Activision Blizzard составляет $72 млрд, поэтому указанные $18 млн – это жалкая сумма, учитывая какими ресурсами располагает эта корпорация» — утверждает Сара Стеффенс.

В CWA считают, что руководство Activision Blizzard решило заплатить небольшую для себя сумму, чтобы избавиться от «раздражителя», но так и не признало, что сотрудникам компании наносился вред из-за сексуальных домогательств и дискриминации.

Источник: Twitter