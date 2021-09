Как сообщалось в начале недели, Activision Blizzard и Комиссия США по соблюдению равноправия при трудоустройстве (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) урегулировали судебный процесс по делу широко распространённых сексуальных домогательств и дискриминации в игровой компании. При этом Activision Blizzard обязалась создать фонд в сумме $18 млн для выплат компенсаций тем сотрудникам, которые пострадали от домогательств и дискриминации. И если правительственное ведомство было удовлетворено таким исходом, то другие посчитали, что этой суммы недостаточно.

It’s time for REAL accountability for bad corporate actors—workers deserve as much & so much more. pic.twitter.com/mfbsxZmfsc

— CODE-CWA (@CODE_CWA) September 29, 2021