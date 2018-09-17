19 сентября представят не только Xiaomi Mi 8 Youth Edition, но и Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint

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Мы уже знаем, что смартфон Xiaomi Mi 8 Youth Edition, ориентированный прежде всего на современную молодую аудиторию, будет представлен в Китае 19 сентября этого года. Сейчас же Xiaomi опубликовала на своей страничке в социальной сети Weibo ряд свежих тизеров, указывающих на то, что в этот же день будет представлена и модель Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint, которая до этого оставалась в тени.

Ожидается, что модель Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition унаследует от премиальной Mi 8 Explorer Edition подэкранный дактилоскопический датчик, а в остальном будет полностью идентична стандартной модели Mi 8.

Ранее говорилось, что у Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition будет две конфигурации памяти — 6+128 ГБ и 8+128 ГБ.

На одном из изображений Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint в золотистом цвете показан рядом с новым iPhone в той же расцветке корпуса. Второе изображение подтверждает наличие у Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint подэкранного дактилоскопического датчика, а также позволяет разглядеть вырез в верхней части экрана. Также на нем можно увидеть кнопки включения и регулировки громкости.

По предварительным данным, стартовая цена у Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition будет такая же, как у Xiaomi Mi 8 Youth Edition ($290).

Вместе с новыми смартфонами на мероприятии 19 сентября должна состояться презентация умного браслета Xiaomi Mi Band 3 с модулем NFC.

Дизайн и характеристики Xiaomi Mi 8 Youth Edition можно узнать из нашей предыдущей новости.

Источник: Weibo