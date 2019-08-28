2 октября Microsoft покажет новые устройства Surface — возможно даже долгожданный складной планшет с двумя дисплеями





Традиционная октябрьская презентация Microsoft, посвященная анонсу новых устройств Surface, в этом году пройдет в тот же день, что и в прошлом — 2 октября. Вчера поздно вечером редмондский гигант разослал представителям СМИ соответствующие приглашения. Как и предыдущие, грядущее мероприятие пройдет в Нью-Йорке.

Увы, тизерная картинка не содержит никаких намеков на то, чего ждать от этой презентации. Но в целом, вспомнив последние слухи и включив логическое мышление, можно спрогнозировать несколько вероятных анонсов. Во-первых, это уже давно назревшее обновление Surface Book, все таки с момента выхода второго поколения уже прошло два года. Во-вторых, можно с большой вероятностью ждать обновления характеристик Microsoft Surface Laptop и Surface Pro, учитывая недавний выпуск новых процессоров Intel Core 10-го поколения. Наконец, с момента выхода компактного планшета Microsoft Surface Go прошло уже больше года, так что выпуск новой модели напрашивается сам собой.

Если же говорить о возможных сюрпризах, уже несколько лет ходят слухи о том, что компания Microsoft в рамках проекта Andromeda (второе название — Centaurus) работает над складным планшетом с двумя экранами на платформе Intel. В июне этот таинственный планшет якобы демонстрировался для узкого круга лиц в рамках закрытой презентации. Но последние данные указывали, что долгожданный складной планшет Microsoft с двумя экранами выйдет не раньше 2020 года. Впрочем, Microsoft вполне может сделать ранний анонс с короткой демонстрацией, как сейчас делают многие, а полноценно представить устройство в начале 2020 года. И сейчас The Verge со ссылкой на проверенные источники указывает на те же сроки.

Какие из наших предложений окажутся верными, узнаем уже достаточно скоро — до 2 октября осталось всего ничего.

Источник: The Verge