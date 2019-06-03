Microsoft провела внутреннюю презентацию секретного устройства Surface с двумя экранами





Ресурс The Verge со ссылкой на источники, знакомые с планами Microsoft, сообщил о том, что компания провела закрытое мероприятие, на котором продемонстрировала своим сотрудникам концепцию устройства линейки Surface с двумя экранами и даже показала несколько его прототипов.

Microsoft уже в течение двух лет разрабатывает устройство под кодовым названием Centaurus. Оно должно задать вектор в развитии целой линейки гибридных планшетов и ноутбуков с двумя экранами. Впервые об этом стало известно ещё в декабре прошлого года, и эти слухи несколько отличались от Andromeda – компактного устройства, объединяющего в себе смартфон и планшет. Сообщается, что компания прекратила разработку последнего в пользу чего-то более значимого.

Источники утверждают, что Microsoft решила продемонстрировать несколько прототипов устройства Centaurus внутри компании, прежде чем оно будет официально представлено общественности. Это непривычная практика для софтверного гиганта, раньше подобные вещи держали в строжайшем секрете почти до официального его анонса. Говорят, что желающих поближе познакомиться с новым продуктом компании было так много, что образовалась очередь.

Если Microsoft всё же решит его выпустить, Centaurus станет одним из первых устройств компании, которое получит операционную систему Windows Lite – новую облегчённую версию Windows. Windows Lite изначально создаётся с приоритетом на устройства с двумя экранами. К созданию этой новой категории продуктов подталкивает и компания Intel, которая тесно сотрудничает с Microsoft. Поэтому не исключено, что в будущем они будут похожи на концепцию Microsoft Courier, от которой софтверный гигант отказался ещё в 2010 году.

Одновременно с Centaurus Microsoft также продемонстрировала рабочую версию игрового стримингового сервиса xCloud, более подробно о котором компания расскажет на выставке E3. Кроме того, была представлена новая версия корпоративной платформы Microsoft Teams с такими функциями, как общие календари, обмен документами и местоположением. Это должно позволить Microsoft Teams конкурировать с такими сервисами, как WhatsApp.

Источник: The Verge