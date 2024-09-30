20 альткоинов, готовых выстрелить в ближайшее время

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Октябрь, известный среди криптосообщества как «Uptober», традиционно считается месяцем, когда начинается бычий рынок Период, когда цена криптовалют постоянно растет. Этот год не станет исключением, считает известный трейдер Rekt Fencer. По его мнению, начиная с этой осени многие альткоины могут начать параболический рост.

По словам криптотрейдера Rekt Fencer, инвестиции в размере $100, сделанные сегодня, могут превратиться в $10,000 уже в 2025 году.

Альтсезон уже начался?

Цена биткоина ($BTC) недавно выросла, что обычно свидетельствует о начале нового сезона роста альткоинов. Также на это указывает постепенное снижение доминирования BTC. То есть, инвесторы начинают вкладывать средства в другие криптовалюты.

Трейдер сделал большой анализ сотен токенов в различных секторах, таких как AI, мемы, DePIN и другие, и выбрал 20 лучших для этого цикла. Среди них:

1)Meson Network ($MSN) — создает прощенный рынок пропускной способности с помощью протокола блокчейн, заменяя устаревшие модели продажи, основанные на труде.

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Цена: $0,25

Полная рыночная капитализация (FDV): $25M

2) Cudos ($CUDOS) — платформа для вычислительных мощностей, которая сочетает облачные и блокчейн-технологии для создания децентрализованного, устойчивого и справедливого мира.

Цена: $0,011

Рыночная капитализация: $80M

FDV: $103M

3) Heroes of Mavia ($MAVIA)

— бесплатная мобильная MMO-стратегия на базе Web3, разработанная Skrice Studios.

Цена: $1,7

Рыночная капитализация: $53M

FDV: $424M

4) Echelon Prime ($PRIME)

— платформа, ориентированная на развитие web3-игр, которая предлагает различные сервисы и функции для разработчиков.

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Цена: $10,8

Рыночная капитализация: $503M

FDV: $1,2B

5) Nyan Heroes ($NYAN)

— командный шутер с героями-котиками, управляющими гигантскими мехами.

Цена: $0,11

Рыночная капитализация: $15M

FDV: $114M

6) Fusionist ($ACE)

— блокчейн-компания, разрабатывающая научно-фантастические игры, которые сочетают симуляцию управления, тактические RPG и стратегию 4X.

Цена: $2,6

Рыночная капитализация: $98M

FDV: $387M

7) Chromia ($CHR)

сочетает блокчейн с реляционными базами данных, предлагая инновационное решение для хранения и обработки данных.

Цена: $0.21

Рыночная капитализация: $178M

FDV: $178M

8) Clearpool ($CPOOL)

— кредитный маркетплейс на блокчейне, использующий концепции децентрализации для создания новой формы кредитования и заимствований.

Цена: $0.14

Рыночная капитализация: $84M

FDV: $140M

9) Ondo Finance ($ONDO)

— платформа, позволяющая пользователям предоставлять рискованные изолированные кредиты с фиксированной доходностью.

Цена: $0.82

Рыночная капитализация: $1.1 млрд

FDV: $8.2 млрд

10) Taiko ($TAIKO)

— децентрализованный Layer 2 блокчейн-протокол, который использует технологию ZK-EVM для обеспечения масштабируемости и эффективности.

Цена: $1.9

Рыночная капитализация: $147M

FDV: $1.9B

11) Helium ($HNT)

— это децентрализованная блокчейн-сеть из физических устройств, которые можно использовать как мобильные точки доступа.

Цена: $7.6

Рыночная капитализация: $1.3 млрд

FDV: $1.7 млрд

12) zkSync ($ZK)

— решение для масштабирования блокчейна на основе Ethereum, которое использует технологию zero-knowledge rollups для более быстрых и дешевых транзакций, сохраняя при этом высокий уровень безопасности.

Цена: $0.32

Рыночная капитализация: $159M

FDV: $687M

13) Moo Deng ($MOODENG)

— вирусный мемкоин, который представляет собой маленького бегемота, по имени Moo Deng.

Цена: $0.304

Рыночная капитализация: $303M

FDV: $303M

14) Mini Gang ($MINI)

— самый «миниатюрный» мемкоин в своей категории, что делает его привлекательным для тех, кто любит мемные токены.

Цена: $0.017

Рыночная капитализация: $15M

FDV: $15M

15) MUMU ($MUMU)

— мемкоин, что позиционируется как талисман бычьего рынка.

Цена: $0.000053

Рыночная капитализация: $124 млн

FDV: $124 млн

16) PEIPEI ($PEIPEI)

— мемкоин, предлагающий свежий взгляд на знаменитого персонажа Пепе.

Цена: $0.000019

Рыночная капитализация: $82 млн

FDV: $82 млн

17) Render Network ($RENDER)

— децентрализованная платформа для 3D-рендеринга с использованием блокчейна и ИИ.

Цена: $6.4

Рыночная капитализация: $2.5B

FDV: $3.4

18) IO Network ($IO) — децентрализованная вычислительная сеть для MLиспользующий распределенный облачный кластер на базе Solana и Aptos. Цена: $2.1

Рыночная капитализация: $201M

FDV (полностью разведенная стоимость): $1.6B 19) Parcl ($PRCL) — децентрализованная биржа для торговли недвижимостью (RWA). Цена: $0.24

Рыночная капитализация: $39M

FDV: $249M 20) MANTRA ($OM) — блокчейн RWA 1-го уровня с акцентом на безопасность, способный обеспечить соответствие и выполнение регуляторных требований реального мира. Цена: $1.2

Рыночная капитализация: $1.04B

FDV (полностью разведенная стоимость): $1.1B

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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