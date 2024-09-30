20 альткоинов, готовых выстрелить в ближайшее время

Октябрь, известный среди криптосообщества как «Uptober», традиционно считается месяцем, когда начинается бычий рынокПериод, когда цена криптовалют постоянно растет. Этот год не станет исключением, считает известный трейдер Rekt Fencer. По его мнению, начиная с этой осени многие альткоины могут начать параболический рост.
По словам криптотрейдера Rekt Fencer, инвестиции в размере $100, сделанные сегодня, могут превратиться в $10,000 уже в 2025 году.
Альтсезон уже начался?
Цена биткоина ($BTC) недавно выросла, что обычно свидетельствует о начале нового сезона роста альткоинов. Также на это указывает постепенное снижение доминирования BTC. То есть, инвесторы начинают вкладывать средства в другие криптовалюты.
Трейдер сделал большой анализ сотен токенов в различных секторах, таких как AI, мемы, DePIN и другие, и выбрал 20 лучших для этого цикла. Среди них:
1)Meson Network ($MSN) — создает прощенный рынок пропускной способности с помощью протокола блокчейн, заменяя устаревшие модели продажи, основанные на труде.
- Цена: $0,25
- Полная рыночная капитализация (FDV): $25M
2) Cudos ($CUDOS) — платформа для вычислительных мощностей, которая сочетает облачные и блокчейн-технологии для создания децентрализованного, устойчивого и справедливого мира.
- Цена: $0,011
- Рыночная капитализация: $80M
- FDV: $103M
3) Heroes of Mavia ($MAVIA)
— бесплатная мобильная MMO-стратегия на базе Web3, разработанная Skrice Studios.
- Цена: $1,7
- Рыночная капитализация: $53M
- FDV: $424M
4) Echelon Prime ($PRIME)
— платформа, ориентированная на развитие web3-игр, которая предлагает различные сервисы и функции для разработчиков.
- Цена: $10,8
- Рыночная капитализация: $503M
- FDV: $1,2B
5) Nyan Heroes ($NYAN)
— командный шутер с героями-котиками, управляющими гигантскими мехами.
- Цена: $0,11
- Рыночная капитализация: $15M
- FDV: $114M
6) Fusionist ($ACE)
— блокчейн-компания, разрабатывающая научно-фантастические игры, которые сочетают симуляцию управления, тактические RPG и стратегию 4X.
- Цена: $2,6
- Рыночная капитализация: $98M
- FDV: $387M
7) Chromia ($CHR)
сочетает блокчейн с реляционными базами данных, предлагая инновационное решение для хранения и обработки данных.
- Цена: $0.21
- Рыночная капитализация: $178M
- FDV: $178M
8) Clearpool ($CPOOL)
— кредитный маркетплейс на блокчейне, использующий концепции децентрализации для создания новой формы кредитования и заимствований.
- Цена: $0.14
- Рыночная капитализация: $84M
- FDV: $140M
9) Ondo Finance ($ONDO)
— платформа, позволяющая пользователям предоставлять рискованные изолированные кредиты с фиксированной доходностью.
- Цена: $0.82
- Рыночная капитализация: $1.1 млрд
- FDV: $8.2 млрд
10) Taiko ($TAIKO)
— децентрализованный Layer 2 блокчейн-протокол, который использует технологию ZK-EVM для обеспечения масштабируемости и эффективности.
- Цена: $1.9
- Рыночная капитализация: $147M
- FDV: $1.9B
11) Helium ($HNT)
— это децентрализованная блокчейн-сеть из физических устройств, которые можно использовать как мобильные точки доступа.
- Цена: $7.6
- Рыночная капитализация: $1.3 млрд
- FDV: $1.7 млрд
12) zkSync ($ZK)
— решение для масштабирования блокчейна на основе Ethereum, которое использует технологию zero-knowledge rollups для более быстрых и дешевых транзакций, сохраняя при этом высокий уровень безопасности.
- Цена: $0.32
- Рыночная капитализация: $159M
- FDV: $687M
13) Moo Deng ($MOODENG)
— вирусный мемкоин, который представляет собой маленького бегемота, по имени Moo Deng.
- Цена: $0.304
- Рыночная капитализация: $303M
- FDV: $303M
14) Mini Gang ($MINI)
— самый «миниатюрный» мемкоин в своей категории, что делает его привлекательным для тех, кто любит мемные токены.
- Цена: $0.017
- Рыночная капитализация: $15M
- FDV: $15M
15) MUMU ($MUMU)
— мемкоин, что позиционируется как талисман бычьего рынка.
- Цена: $0.000053
- Рыночная капитализация: $124 млн
- FDV: $124 млн
16) PEIPEI ($PEIPEI)
— мемкоин, предлагающий свежий взгляд на знаменитого персонажа Пепе.
- Цена: $0.000019
- Рыночная капитализация: $82 млн
- FDV: $82 млн
17) Render Network ($RENDER)
— децентрализованная платформа для 3D-рендеринга с использованием блокчейна и ИИ.
- Цена: $6.4
- Рыночная капитализация: $2.5B
- FDV: $3.4
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