2024 год. Маск «одолел» ботов и мошенников в Twitter/X — ошибочным блюрингом изображений на платформе

На выходных X ошибочно блюрил и добавлял на рандомные изображения отметку «чувствительный контент» — даже на безвредные снимки природы, книг, машин или животных.

What I posted and what @X is showing people. So weird… how in the world is this graphic content? @elonmusk? anyone? pic.twitter.com/hpvzMBPwxS

— Josiah Kennealy (@JosiahKennealy) January 21, 2024