2024 год. Маск «одолел» ботов и мошенников в Twitter/X — ошибочным блюрингом изображений на платформе

На выходных X ошибочно блюрил и добавлял на рандомные изображения отметку «чувствительный контент» — даже на безвредные снимки природы, книг, машин или животных.

What I posted and what @X is showing people. So weird… how in the world is this graphic content? @elonmusk? anyone? pic.twitter.com/hpvzMBPwxS — Josiah Kennealy (@JosiahKennealy) January 21, 2024

Как сообщил ныне Илон Маск, проблема возникла из-за неисправности бота, который на самом деле должен был блокировать спам или мошеннический контент, а вместо этого обозначил «запрещенными» обычные публикации.

An 𝕏 spam/scam bot accidentally flagged many legitimate accounts today. This is being fixed. — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2024

В X сообщили, что проблему в конце концов устранили, а все неправильно нанесенные метки убрали.

UPDATE: All impacted posts have been fixed and incorrectly applied labels removed. https://t.co/muJalJh4EO — Safety (@Safety) January 22, 2024

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Нынешняя техническая ошибка — лишь последняя из ряда проблем, поразивших соцсеть в последние месяцы. В декабре X столкнулся с самым большим с момента поглощения Илоном Маском сбоем — более 100 000 пользователей жаловались, что лента временно перестала обновляться. В августе 2023-го другой сбой удалил сообщения, опубликованные до 2014 года (включая со знаменитым селфи Эллен Дедженерес с церемонии «Оскар», которое больше всего ретвитили на платформе), а в июле после введения «лимитов скорости» сайт ограничил количество просмотров в день.

С момента своего прихода Маск уволил около 90% персонала, что часто связывают с увеличением количества технических проблем на сайте; так же на это может влиять ребрендинг Twitter в X, предусматривающий запуск десятка новых функций, в том числе платежных.