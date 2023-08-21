Технический сбой в X (Twitter) уничтожил фото и ссылки, опубликованные в соцсети до декабря 2014 года

В перечне оказалось и знаменитое селфи Эллен Дедженерес с церемонии «Оскар», которое больше всего ретвитили на платформе – его в конце концов восстановили, что нельзя сказать о большинстве постов, опубликованных в Twitter до декабря 2014 года.

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Из-за сбоя в X (Twitter) перестали отображаться старые публикации с прикрепленными изображениями или любыми сокращенными гиперссылками.

More vandalism from @elonmusk. Twitter has now removed all media posted before 2014. Thats — so far — almost a decade of pictures and videos from the early 2000s removed from the service. For example, here’s a search of my media tweets from before 2014. https://t.co/FU6K34oqmA — Tom Coates (@tomcoates) August 19, 2023

Проблемы, вероятно, начались еще на прошлой неделе, а старший редактор The Verge Ричард Лоулер обратил внимание на то, что не отображаются именно посты, опубликованные до 2014 года. Видео отображаются привычным способом, однако ссылка на YouTube, например, теперь выглядит как обычный текст с неработающим URL-адресом t.co.

В субботу исчезло известное селфи ведущей церемонии «Оскар» 2014-го года Эллен Дедженерес с кинозвездами, сделанное прямо во время трансляции. С тех пор его распространили на платформе более 2 миллионов раз.

Владелец соцсети Илон Маск и генеральный директор Линда Яккарино пока никаких комментариев по поводу сбоя не предоставили, хотя публикация Дедженерес в конце концов была возобновлена.

Это уже не первый крупный сбой, который произошел с момента, когда Маск завладел соцсетью и значительно сократил команды. Один из самых громких – связанный с «дневным ограничением твитов» произошел в феврале – работник тогда случайно удалил данные о ключевой функции, а всю команду, ответственную за ошибку, уволили.

В 2016 году Twitter добавил «расширенное отображение URL-адресов» с возможностью предварительного просмотра для сайтов, что не учитывалось в ограничении в 140 символов для публикаций. Согласно документации разработчиков, метаданные для этих дополнений начали появляться как раз в декабре 2014 года, чем можно объяснить такое выборочное удаление.

Источник: Insider, The Verge