X/Twitter лег — в Netblocks говорят о «значительном международном сбое»

В мобильных приложениях больше часа не обновлялись хронологические ленты, а в веб-версии светилось всего одно приветственное сообщение от X.

Глобальный интернет-трекер Netblocks отметил «значительный международный сбой» X, не связанный с блокировкой или фильтрацией на уровне страны. Около часа назад работу ленты возобновили, хотя о причинах проблемы пока молчат.

Как сообщает The Verge, функция публикации постов в это время работала (хотя они и исчезали после обновления), а репортер New York Times Райан Мак даже запустил обсуждение в Space, где более 800 человек говорили о сбое.

На DownDetector отчеты о проблемах начали поступать сегодня где-то в 7 утра.

Это не единственный серьезный сбой на сайте за последние дни — на прошлой неделе фиксировались проблемы с публикацией исходящих ссылок на протяжении нескольких часов.