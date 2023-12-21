Новости Софт 21.12.2023 в 10:06 comment views icon

X/Twitter лег — в Netblocks говорят о «значительном международном сбое»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В мобильных приложениях больше часа не обновлялись хронологические ленты, а в веб-версии светилось всего одно приветственное сообщение от X.

X/Twitter ліг‎ — в Netblocks кажуть про «‎значний міжнародний збій»
Скриншот: The Verge

Глобальный интернет-трекер Netblocks отметил «значительный международный сбой» X, не связанный с блокировкой или фильтрацией на уровне страны. Около часа назад работу ленты возобновили, хотя о причинах проблемы пока молчат.

Как сообщает The Verge, функция публикации постов в это время работала (хотя они и исчезали после обновления), а репортер New York Times Райан Мак даже запустил обсуждение в Space, где более 800 человек говорили о сбое.

На DownDetector отчеты о проблемах начали поступать сегодня где-то в 7 утра.

X/Twitter ліг‎ — в Netblocks кажуть про «‎значний міжнародний збій»

Это не единственный серьезный сбой на сайте за последние дни на прошлой неделе фиксировались проблемы с публикацией исходящих ссылок на протяжении нескольких часов.

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