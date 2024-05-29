2500 страниц документов Google по поиску попали в сеть — данные противоречат публичным заявлениям

Утечка 2500 страниц внутренних документов Google раскрывает алгоритмы работы поиска. Авторы утечки считают, что Google не был абсолютно честным, когда рассказывал об этом много лет

Рэнд Фишкин из компании SparkToro, который работал в SEO более десяти лет, утверждаетчто источник поделился с ним 2500 страницами документов в надежде, что обнародование утечки поможет противостоять «лжи» Google о работе поискового алгоритма. В документах описывается поисковый API Google и содержится другая информация, которая доступна для сотрудников.

Исходя из публикации, Google сделал данные общедоступным, вероятно, случайно, через GitHub, начиная с 27 марта. Пояснительные документы были удалены 7 мая. Однако, поскольку они были проиндексированы сторонней службой, копия остается доступной даже после удаления.

Данные, которыми поделился Фишкин, являются техническими и более понятными для профессионалов по SEO. Содержание утечки также не обязательно доказывает, что Google использует конкретные данные и сигналы, которые он упоминает, для рейтинга поиска. Скорее, утечка определяет, какие данные Google собирает в интернете и предлагает косвенные подсказки экспертам по SEO о том, на что Google обращает внимание.

Определенная информация в документах противоречит публичным заявлениям представителей Google. Фишкин сообщил, что компания не отрицает правдивость утечки, но что сотрудник попросил его изменить некоторые формулировки в заметке относительно того, как характеризуется событие.

Тайный поисковый алгоритм Google породил целую отрасль маркетологов, которые внимательно следуют публичным указаниям Google. Распространенная, часто неприятная тактика привела к общему нарративу о том, что результаты поиска Google ухудшаются, переполненные мусором, который сайты создают, чтобы их увидели.

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Один из примеров заключается в том, вообще ли данные Google Chrome используются для рейтинга сайтов. Представители Google неоднократно отмечали, что они не используют данные Chrome для рейтинга страниц, но Chrome конкретно упоминается в разделах о том, как сайты отображаются в Поиске.

Другой вопрос, который возникает, заключается в том, какую роль играет показатель EEAT в рейтинге. EEAT означает опыт, экспертность, авторитетность и надежность, это показатель Google, который используется для оценки качества результатов поиска. Представители Google ранее заявляли, что EEAT не является фактором ранжирования. Фишкин отмечает, что он не нашел в документах много упоминаний EEAT.

Подробно описано, как Google собирает данные об авторе со страницы и определяет, является ли лицо на странице автором. Часть документов говорит, что это поле было «преимущественно разработано и настроено для новостных статей … но также заполняется и для другого содержания (например, научных статей)». Хотя это не подтверждает, что авторство явно влияет на рейтинг, это показывает, что Google по крайней мере отслеживает этот атрибут. Представители Google ранее настаивали на том, что данные об авторах — это то, что владельцы сайтов должны делать для читателей, а не для Google, поскольку это не влияет на рейтинг.

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Источник: The Verge

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