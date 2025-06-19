Новости Технологии 19.06.2025 в 10:21 comment views icon

2560 TOPS и 50 ГГц — Китай выпустил оптический процессор

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

2560 TOPS и 50 ГГц — Китай выпустил оптический процессор
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Ученые из Шанхайского института оптики и точной механики при Китайской академии наук заявили о создании первого, по их словам, процессора для сверхвысокопараллельных оптических вычислений. 

Отмечается, что теоретическая производительность нового оптического процессора составляет 2 тыс. 560 тераопераций в секунду (TOPS) при оптической тактовой частоте 50 ГГц. Обычно оптические процессоры передают информацию на одной длине волны света. Однако конструкция разработанного в Китае чипа делит лазерный луч на более 100 каналов, которые одновременно проходят через одну интегральную схему размером с ноготь.

По словам руководителя проекта Се Пена, его команде удалось добиться значительного увеличения пропускной способности при сохранении размеров чипа и тактовой частоты. Это стало возможным благодаря использованию солитонных микрогребенок — крошечных кольцевых резонаторов, которые делят плотный лазерный луч на ряд равномерно расположенных спектральных «зубцов», каждый из которых переносит независимый поток битов.

2560 TOPS та 50 ГГц - Китай випустив оптичний процесор
eLight

Поскольку на свет не влияет резистивный нагрев, который представляет проблему для электронных схем, параллельные полосы могут проходить рядом друг с другом с минимальными потерями энергии и небольшим риском нагрева отдельных участков. Разработчики заявляют об оптической полосе пропускания более 40 нм, низких потерях энергии и полностью реконфигурируемой маршрутизации. Это позволяет процессору выполнять разнообразные задачи, от распознавания изображений до обработки сигналов в режиме реального времени.

Китайские исследователи заявляют, что большое количество параллельных каналов, проходящих через чип, может позволить современным моделям искусственного интеллекта работать более энергоэффективно, чем с использованием графических процессоров. Нейросети, которые опираются на множество идентичных математических операций, естественно отображаются на многополосной структуре чипа. Низкая задержка делает технологию привлекательной для периферийных устройств — от высокочастотных торговых серверов до роев дронов, где счет идет на миллисекунды, а бюджеты на энергозатраты ограничены.

Кроме систем ИИ этот чип может ускорить процессы моделирования, медицинскую визуализацию и другие объемные рабочие нагрузки, которые трудно выполнить исключительно на электронном оборудовании. Разработчики подчеркнули, что им удалось значительно увеличить количество полос пропускания без ограничения скорости.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале eLight

Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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