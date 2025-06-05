В Китае появилась контрафарктная NVIDIA RTX 5090 с турбиной на основе глобального чипа

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Рынок видеокарт не прекращает удивлять. На этот раз источником неожиданности стала платформа Goofish (аналог eBay от Alibaba), где появились очень специфические экземпляры видеокарт с загадочной маркировкой RTX 5090 32G D7 Turbo. Выглядят они как будто из параллельной реальности, в которой NVIDIA разрешает использовать турбинные системы охлаждения на своих флагманах. Хотя, конечно, это не так.

«Турбина» возвращается, но не совсем официально

Еще в середине апреля китайские энтузиасты и журналисты обратили внимание на первые образцы кастомных видеокарт GeForce RTX 5090D с турбинным охлаждением. Это решение вызвало удивление, ведь подобный тип кулеров — наследие эпохи Quadro и Tesla — давно вышел из употребления в игровых видеокартах из-за недостаточной эффективности при высоких TDP. Но турбина имеет одно преимущество: она выводит горячий воздух из корпуса, что актуально для серверов и компактных систем. Именно это, очевидно, и привлекло некоторых китайских компаний и состоятельных энтузиастов.

Впрочем, новая партия видеокарт выглядит еще интереснее. Во-первых, на коробках сзади видны надписи вроде NVIDIA RTX 4090 24G AIB BLOWER или RTX 4070 12G AIB BLOWER — вероятно, для маскировки настоящего содержимого. Во-вторых, маркировка 32G D7 Turbo намекает на настоящую видеокарту RTX 5090 с полноценным графическим процессором GB202, а не его «обрезанной» D-версией.

Кто и откуда?

Эти видеокарты вряд ли имеют лицензию или сертификацию от NVIDIA. Скорее всего, мы видим пример тех самых «обходных» схем, через которые флагманские GPU все еще попадают в Китай, несмотря на ограничения на экспорт мощных чипов. Западные источники (такие как VideoCardz і Tom’s Hardware) предполагают, что сама NVIDIA вряд ли возьмется за расследование — слишком сложно и политически деликатно.

Учитывая современный спрос на ИИ-вычисления, неофициальные поставщики готовы на многое, лишь бы получить Blackwell-чипы. Известно, что GB202 отличается впечатляющей производительностью не только в играх, но и в задачах вроде генеративных моделей ИИ. Не удивительно, что даже кустарные варианты с турбинным охлаждением пользуются спросом.

Такая ситуация с RTX 5090 D7 Turbo — еще одно напоминание, что на теневом рынке можно найти буквально все. Даже почти настоящий флагман с альтернативной системой охлаждения в коробке. Пока NVIDIA соблюдает дипломатическую паузу, китайские дельцы показывают, что инженерная смекалка у них явно не в дефиците.

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А вам как, хотелось бы погонять RTX 5090 с турбиной? Или оставляете эту экзотику для серверных шкафов и форумных обсуждений?

Источник: techpowerup

Раздел Технологии выходит при поддержке

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