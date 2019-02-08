«2700 кг бронзы, 4100 кг серебра и 30,3 кг золота». Токио близок к достижению цели по изготовлению олимпийских медалей из переработанной электроники

Как известно, в следующем году в Токио пройдут XXXII Летние Олимпийские игры. К этому событию планетарного масштаба страна Восходящего Солнца, которая в последний раз принимала Олимпийские игры в далеком 1964 году, готовит целых ворох различных технологических новшеств.

Напомним, еще в 2016 году организаторы мероприятия заявили о намерении изготовить медали для будущих победителей, получив необходимые для этого драгоценные металлы из переработанных смартфонов и прочей электроники. В 2017 году организационный комитет попросил жителей и всех желающих сдавать устаревшую или ненужную электронику, чтобы помочь собрать необходимое количества вторичного сырья. И вот сейчас организаторы объявили, что цель практически достигнута.

Уже сейчас общими усилиями собрано около 47,5 т электронных отходов. Отдельно оговаривается, что в этот объем входят 5 млн мобильных телефонов, которые пользователи сдали на утилизацию в пункты приема, обустроенные в магазинах оператора сотовой связи NTT Docomo, почтовых отделениях и прочих общественных зданиях.

Как сообщается, цель собрать 2700 кг бронзы была достигнута ещё в июне прошлого года. По состоянию на октябрь 2018 года комитет собрал 93,7% от 30,3 кг золота и 85,4% от 4 100 кг серебра. К настоящему моменту целевые объемы по золоту и серебру еще не достигнуты, но уже сейчас комитет выражает уверенность, что имеющихся пока еще непереработанных электронных отходов должно хватить для добора необходимого количества благородных металлов. То есть, в успехе кампании, которая будет продолжаться до 31 марта, и в том, что медали Летних Олимпийских игр 2020 сделают из переработанной электроники, уже можно не сомневаться. К слову, медали для Летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 покажут этим летом.

Интересно, смогут ли японцы достичь и других поставленных целей, включая планы сделать Летние Олимпийские игры 2020 первыми в истории, полностью обеспеченными энергией из возобновляемых источников.

Источник: The Verge