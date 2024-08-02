Кто создал BSOD? Разработчик Windows раскрыл 30-летнюю тайну «синего экрана смерти» синего экрана смерти

Во второй половине июля масштабный сбой CrowdStrike поразил Windows и массу предприятий по всему миру. Многие люди видели «синий экран смерти» — разработчик Microsoft рассказал его историю.

Когда BSOD стал горячей темой в Интернете, Рэймонд Чен, опытный разработчик Windows, написал пост в блоге под названием «Нет тайны в том, кто написал «синий экран смерти».

«Каким-то образом существует утверждение о 30-летней тайне вокруг «синего экрана смерти» Microsoft. Аргумент заключается в том, что есть три противоречивых источника авторства: Стив Балмер, Джон Верт и я. Но на самом деле конфликта нет. Есть три разных синих экрана, и у каждого из них есть другой автор».

Поначалу «экран смерти» был вовсе не про смерть, а, как шутливо выражается Чен, «синий экран несчастья». Он вызывался одновременным нажатием клавиш CTRL+ATL+DEL. Чен отмечает, что первая текстовая часть, а не общий код сообщения BSOU была написана Стивом Балмером для Windows 3.1.

Черный BSOD, который Microsoft некоторое время тестировала в Windows 11, изначально также присутствовал в Windows 3.1, хотя связи здесь мало. Он, пожалуй, был наименее информативным из всех.

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В 1993 году появился BSOD Windows NT 3.1, который был создан Джоном Вертом. Windows NT 3.1 также была первой настоящей 32-разрядной ОС Windows — название NT означало «новая технология».

Windows 95 также имела свой BSOD и позволяла пользователю пропускать сообщения об ошибках. Рэймонд Чен разработал именно его.

Это также был самый известный BSOD Windows 98 — который проявил себя во время презентации Microsoft на ежегодной выставке COMDEX в 1998 году.

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Источники: Microsoft

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