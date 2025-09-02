35-летний индийский айтишник умер в офисе Microsoft, подозревают "перегрузку на работе"

35-летнего индийского инженера Microsoft нашли мертвым в калифорнийском офисе. Семья считает, что причиной смерти стало истощение на работе.

Пратик Пандей зашел в здание вечером 19 августа, а уже ночью его тело обнаружили сотрудники. Полиция прибыла ночью 20 августа и заявила, что «не обнаружила никаких признаков какой-либо подозрительной активности или поведения», то есть это не была насильственная смерть. Расследование продолжается, но пока дело не рассматривают как уголовное.

Причина смерти пока неизвестна, говорит судебно-медицинский эксперт округа Санта-Клара. Со своей стороны Microsoft также ведет собственное расследование и не делала официальных заявлений. Но вот семья имеет свои предположения: Пандей часто работал допоздна в течение очень длительного промежутка времени. Они считают, что мужчина умер из-за перегрузки на работе. Его близкие призвали компании обращать больше внимания на сотрудников, которые регулярно ночью появляются в офисе, чтобы избежать подобных трагедий.

Разработчик работал в Microsoft с 2020 года, а до этого имел опыт в Walmart, Apple и Illumina. Последним его продуктом стал Microsoft Fabric, который используется для анализа данных и конкурирует со Snowflake. Пандей подчинялся исполнительному вице-президенту направления облачных технологий и искусственного интеллекта Скотту Гатри. Пандей приехал в США десять лет назад, чтобы получить степень магистра в Университете Сан-Хосе. Его тело отправят в Индию, где живут его родители и две сестры.

Конечно, мы не можем утверждать, но возможно подобная сверхурочная работа могла быть связана со страхом потерять работу на фоне постоянных массовых сокращений. Например, недавно Microsoft уволила более 6000 человек в пользу ИИ, что стало самым большим сокращением с 2023 года. Хотя причиной такого поведения могли стать личные проблемы или депрессивное состояние. В любом случае не советуем обращаться за поддержкой к ChatGPT. В последнее время психоз вокруг ИИ только обостряется: экс-директор Yahoo убил себя и мать, чатбот написал предсмертную записку женщине, а другой человек попал в психушку из-за совета травить себя. Но повторяем: не факт, что случай 35-летнего индийского инженера связан с ментальными проблемами или давлением из-за рисков потерять работу. Хотя такая возможность вполне реальна.

Источник: The Times of India