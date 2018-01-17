3G спускается в метро. «Киевстар», Vodafone и lifecell утвердили техзадание и готовят тендер для подрядчика

Президент «Киевстара» Петр Чернышов сообщил на своей странице в Facebook о том, что операторы согласовали техническое задание для тендера, на котором планируют выбрать подрядчика для строительства сети. Впрочем, пока не сообщается, когда операторы планируют провести этот тендер. Ранее сообщалось, что его должны провести в начале этого года.

«Что же с 3G в метро? Операторы наконец-то договорились между собой и утвердили техническое задание. Теперь осталось провести тендер и выбрать подрядчика для строительства и обслуживания 3G-сети в метро. И не только 3G – мы нацелены на то, чтобы запускать 4G в диапазоне 1800 МГц, если все сложится как надо» – сообщает Чернышов.

Напомним, что «большая тройка» операторов приняла решение провести тендер на строительство 3G сети в метро, после того, как предыдущий подрядчик строительства 2G-сети в киевском метро (ООО “ЕСУ”) запросил 350 млн грн за апгрейд до 3G. Данная сумма операторам показалась завышенной, так как сеть изначально должна была строиться с расчетом на внедрение поддержки сетей третьего поколения, а значит, по их мнению, сумма не могла в три раза превышать стоимость базового 2G-проекта.