4 системы HIMARS, 580 БПЛА Phoenix Ghost и другое вооружение – США объявили очередной пакет военной помощи Украине

Министерство обороны США объявило об очередном пакете помощи Украине, который будет включать в себя дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы, боеприпасы и значительное количество беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost. Этот пакет помощи включает оборудование на сумму $175 млн, изъятое из существующих военных запасов США, и оборудование стоимостью $95 млн из фонда USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).

Данный пакет включает 4 дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS (теперь у Украины будет 16 таких систем), 4 командно-штабные машины; дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и прочее снаряжение; а также 36 тыс. боеприпасов калибра 105 мм. Напомним, гаубицы калибра 105 мм передаёт Украине Великобритания.

В рамках использования фонда USAI на сумму $95 млн министерство обороны США обязалось отправить в Украину до 580 дополнительных тактических беспилотных авиационных комплексов Phoenix Ghost. В рамках USAI эти системы будут закуплены у производителей, чтобы затем их можно было поставить украинским военным. Напомним, ещё в апреле США обязались передать Украине первую партию (121 единица) одноразовых БПЛА Phoenix Ghost, специально разработанных для применения на Донбассе.

«Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost», — сказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Источник: defense.gov