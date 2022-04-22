США передают Украине тактические БПЛА Phoenix Ghost, специально разработанные для применения на Донбассе

США вместе с союзниками продолжают поставлять Украине вооружение, необходимое для отражения российской военной агрессии. 21 апреля президент США Джо Байден объявил о передаче Украине очередной партии вооружения. Среди прочей номенклатуры, необходимой для очистки территории страны от оккупантов, числятся и беспилотники Phoenix Ghost. Это одноразовые БПЛА, специально разработанные ВВС США для атаки целей в условиях российско-украинской войны.

В рамках нового пакета вооружения Украина получит более 121 единицы тактического БПЛА Phoenix Ghost. В Пентагоне заявили, что беспилотники Ghost хорошо подходят для предстоящих боевых действий на востоке Украины, где преобладает плоская местность.

«Он [беспилотник] был разработан для набора требований, которые очень точно соответствуют тому, что нужно украинцам прямо сейчас на Донбассе», — сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

Кирби отказался поделиться более подробными сведениями о новых беспилотниках. Так что дальность их действия и точные возможности на текущий момент не известны. Однако Джон Кирби сообщил, они были разработаны в основном для поражения целей и уничтожаются после однократного использования. Таким образом, речь идёт о дронах-камикадзе, напоминающих по принципу применения устройства Switchblade.

«Конечно, его также можно использовать, чтобы дать вам визуальное представление о том, что он видит. Но его основная цель — атака», — сказал Кирби.

Он добавил, что обучение работе с дронами Phoenix Ghost будет похоже на обучение работе со Switchblade. Но он отказался детализировать планы обучения или сказать, сколько украинцев будет обучено использованию новой системы.

Ранее в четверг Кирби сказал, что дроны быстро разрабатываются для Украины. Но позже на пресс-конференции он уточнил, что разработка началась ещё до российского вторжения 24 февраля. Кирби отметил, что США продолжат разрабатывать БПЛА в соответствии с требованиями Украины.

«Но мы продолжим продвигать эту разработку в соответствии с украинскими требованиями к беспилотным воздушным системам тактического характера на востоке Украины», — сказал Кирби.

Источник: usnews