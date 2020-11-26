4A Games готовит обновление Metro Exodus для консолей нового поколения, новую часть Metro с мультиплеером и совершенно новую игру

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Компания 4A Games объявила о работе над версиями игры Metro Exodus для консолей нового поколения. Они будут бесплатными для тех, кто уже владеет игрой на Xbox One и PS4.

Версии Metro Exodus для игровых консолей Xbox Series X/S и PlayStation 5 получат серьёзные улучшения, включая более высокую частоту кадров, повышенное разрешение, сокращение времени загрузки и функции трассировки лучей, которые стали возможны благодаря новому оборудованию.

«Новые консоли потрясающие, и они позволят нам обеспечить визуальные улучшения и производительность, которые до этого момента были возможны только на современном компьютерном оборудовании и картах с поддержкой RTX», — говорится в сообщении 4A Games.

Версии Metro Exodus для Xbox Series X/S и PlayStation 5 планируется выпустить в следующем году.

Кроме того, 4A Games анонсировала разработку новой части в серии Metro, которая также получит многопользоательскую составляющую – впервые для серии. Многопользовательским режимом займётся Saber Interactive, а сама 4A Games сосредоточится на однопользовательской кампании следующей части Metro.

Наконец, 4A Games занимается разработкой совершенно новой игры, которая «будет рядом с серией Metro». Но компания не спешит делиться какими-либо подробностями об этом проекте.

Источник: wccftech