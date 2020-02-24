71,6 млрд грн общей выручки и падение доходов мобильных операторов. Что мы узнали о состоянии телекома и рынка почтовых услуг в 2019 году из отчета Укрстата

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На днях Государственная служба статистики опубликовала данные об объеме реализованных услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи по итогам 2019 года. Согласно ему, суммарный объем выручки в 2019 году составил 71,599 млрд грн, что в годовом выражении соответствует сокращению на 1,3%.

Опубликованная Укрстатом таблица содержит и более подробные данные, дающее представление о распределении дохода в разрезе сегментов.

Итак, как видим, большую часть выручки сгенерировала (и тут никаких сюрпризов) мобильная связь — 37,596 млрд грн. Это на 2,4% меньше, чем годом ранее. Вторым по величине самым доходным сегментом является рынок интернет-услуг — 13,727 млрд грн, что соответствует росту на 6,1%. Замыкает тройку сегмент почтово-логистических услуг, сгенерировавший доход в 6,539 млрд (+7,9%). Следом с небольшим отставанием идут кабельное ТВ — 2,358 млрд грн (+14,2%) —и фиксированная телефонная связь — 4,560 млрд (-19,3%).

Таким образом, по сравнению с прошлым годом доходы упали только у операторов мобильной связи и Укртелекома. Иными словами, очередное повышение тарифов уже близко, как раз на прошлой неделе НКРСИ выдала разрешения для развертывания 4G LTE в диапазонах 800-900 МГц.

По данным ведомства, на конец 2019 года в Украине было около 2,4 млн абонентов платного телевидения и около 28,7 млн абонентов интернета.

Источник: AIN и Укрстат