«Историческое решение». НКРСИ выдала операторам разрешения для развертывания 4G LTE в диапазонах 800-900 МГц





В начале месяца Кабинет Министров Украины соответствующим решением дал «зеленый свет» расширению покрытия 4G в диапазоне 900 МГц, а сегодня телеком-регулятор принял «историческое решение» об открытии низкого диапазона для новых технологий мобильной связи. Иными словами, НКРСИ разрешила операторам обновить лицензии для дальнейшего расширения покрытия 4G на новых, ранее высвобожденных и перераспределенных частотах в диапазонах 800-900 МГц. Следующий шаг — формальная выдача лицензий (после уплаты операторами сбора за использование радиочастотного ресурса), после чего операторы начнут фактическое расширение покрытия 4G LTE.

По сути, НКРСИ только что провела тот самый второй 4G-аукцион, который первоначально (два года назад) анонсировал тогдашний президент Петр Порошенко на втором тендере по продаже 4G-лицензий в диапазоне 1800 МГц. Напомним, Киевстар, Vodafone и lifecell предварительно договорились о перераспределении частот в диапазоне 900 МГц летом прошлого года, а осенью Кабмин и крупнейшие операторы мобильной связи подписали меморандум о развитии 4G-сетей в Украине. Также операторы составили общий план действий, который поддержал регулятор НКРСИ. Нынешнее решение регулятора — конечная точка хронологии (на данный момент).

Как и ожидалось, частоты в диапазонах 800-900 МГц между собой поделила «большая тройка» операторов (Vodafone, Kyivstar, Lifecell). Также компания «Интертелеком» сохранила за собой частоты в диапазоне 800 МГц. Новые лицензии на 4G начнут действовать с 01 июля 2020 года. Срок действия лицензии для Киевстара — 20 лет, Vodafone — 15 лет, а Lifecell — 5 лет. Также Киевстар получил самую широкую полосу — в общей сложности 310 МГц, тогда как Vodafone и Lifecell — по 250 МГц на каждого. Более подробно о распределении частот по регионам можно узнать из таблиц на сайте НКРСИ.

Киевстар уже поприветствовал решение НКРСИ отдельным пресс-релизом, отметив, что рассчитывает в марте получить лицензию для развития LTE-900 (Band-8). На сегодня Киевстар предоставляет услуги 4G на частотах 2600 и 1800 МГц на территории, где проживает свыше 75% населения страны.

В соответствии с требованиями НКРСИ, мобильные операторы, которые получат новые лицензии на развитие 4G на частотах 900 МГц, с 01 июля начнут технологические работы по перестройке своих базовых станций и запуску LTE 900 в первой из областей – Закарпатской. До конца ноября 2020 года связь 4G на частотах 900 МГц появится во всех областях Украины. Крайний срок освоения нового диапазона — ноябрь 2024 года.

Сейчас цель в том, чтобы к 2024 году обеспечить доступом к высокоскоростному интернету 4G 95% покрытия транспортной инфраструктуры, населенных пунктов и их социальных объектов. В то же время НКРСИ рассчитывает, что международные автомагистрали покроют 4G за 30 месяцев (до осени 2022 года), а национальные — за 48 месяцев (в 2025 году).

Источник: НКРСИ