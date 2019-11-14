74% респондентов поддерживают идею внедрения кассовых аппаратов для ФЛП

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Недавно ВРУ приняла неоднозначные законы об использовании кассовых аппаратов (регистраторы расчетных операций, РРО) физическими лицами-предпринимателями. Среди прочих новшеств в них также вводится так называемый кэшбек – вознаграждение покупателям, которые выявят факты нарушения кассовой дисциплины предпринимателями.

Многие представители бизнеса критиковали эти законы. А группа «Рейтинг» провела опрос среди рядовых украинцев, чтобы выяснить их отношение к этим новшествам.

Как показывают результаты опроса, 74% украинцев поддерживают новые законы о кассовых аппаратах. Две трети респондентов поддерживают введение механизма кэшбека и создание приложения, которое позволит оплачивать все налоги в смартфоне. Половина опрошенных считает, что расширение сферы применения РРО – это попытка навести порядок в сфере уплаты налогов. В то же время 38% респондентов считают, что такой шаг власти скорее является притеснениями малого предпринимательства.

«Последнее утверждение пользуется значительной поддержкой среди тех, кто уже имеет собственное дело», — говорится в опросе.

Кроме того, не менее двух третей опрошенных убеждены, что размер налогов в Украине очень высокий. Последний тезис больше всего поддерживают те, кто имеет собственный бизнес.

При этом более 70% убеждены, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов и крупного бизнеса. Столько же респондентов выступает за то, чтобы уменьшить или оставить на прежнем уровне налоги для малого и среднего бизнеса.

Около 40% опрошенных выступают за введение отдельного налога для IT-предпринимателей и введение одноразового декларирования (по ставке 9-10%). Такая же доля украинцев поддерживает идею ликвидацию налоговой милиции и создание Бюро финансовых расследований.

Добавим, 68% респондентов считают, что своевременная уплата налогов обеспечивает достойную пенсию в будущем, и столько же поддерживают жёсткую уголовную ответственность за неуплату налогов. Почти половина (47% респондентов) считает, что основную часть налогов нужно в первую очередь направлять в социальную сферу (медицина, образование, пенсии, субсидии), а 39% придерживаются мнения, что налоги нужно направлять на развитие экономики и инфраструктуры.

Как оказалось, половина респондентов знают сумму налогов, которую платят ежемесячно государству, а 30% — не знают. 38% участников исследования отметили, что хотели бы заняться собственным делом, 10% утверждали, что уже имеют бизнес. Около половины респондентов не желают заниматься предпринимательской деятельностью.

Источник: «Экономическая правда»