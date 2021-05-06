84,59 миллиона Switch и абсолютный рекорд прибыли: финансовый отчет Nintendo

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Nintendo 6 мая опубликовала очередной финансовый отчет — и наибольший интерес в нем представляет информация о продажах Switch, а также основные финансовые показатели компании.

За квартал, закончившийся 31 марта 2021 года, поставки Switch составили 4,79 миллиона единиц, благодаря чему общие продажи гибридной консоли с момента выхода в 2017 году достигли 84,59 миллиона единиц. Из них 14,70 миллиона единиц — Switch Lite.

Switch уже обошла по продажам PSP и Xbox 360, и вот-вот оставит позади PS3 (общий тираж — 87 миллиона единиц).

За полный финансовый год Switch разошлась тиражом в 28,83 миллиона единиц — на 37% выше прошлогоднего показателя и выше ожиданий компании (26,5 миллиона).

Прошедший фискальный год, как и ожидалось, стал лучшим для Nintendo за все время существования компания: выручка за 12 месяцев составила 16,59 миллиарда — на 34,4% больше, чем год назад (и самое высокое значение с фискального 08/09), а операционная прибыль достигла 6,04 миллиарда долларов (↑81,8%) — новый абсолютный рекорд.

Продажи софта квартал, закончившийся 31 марта 2021 года, составили 54,77 миллиона копий (это общие продажи физических и цифровых копий) — против 45,58 миллиона в аналогичном квартале 2020 года. Общие продажи софта достигли 587,1 миллиона копий.

Цифровые продажи Nintendo за фискальный год составили 3,24 миллиарда долларов — на 68,5% больше, чем годом ранее. Цифровая доля составила 48,2%. Около 1,92 миллиарда долларов или 25% общей выручки от софта — продажи полных цифровых копий игр. Еще около 1,32 миллиарда или 17,4% — дополнения, онлайн-продажи и сугубо цифровые игры.

Продажи игр на физических носителях — 4,34 миллиарда долларов или 57,2% от общей выручки.

Полностью распределение выручки Nintendo по направлениям бизнеса и регионам:

Mario Kart 8 и Animal Crossing продались тиражом более 30 миллионов, а Smash, Zelda, Pokémon Sword/Shield и Mario Odyssey — свыше 20 миллионов каждая. В период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года вышло суммарно 36 игр, которые разошлись на Nintendo Switch тиражом свыше 1 миллиона. Из них 22 были изданы Nintendo, а оставшиеся 14 — сторонними издателями.

Продажи игр на Switch на 31 марта 2021 года: Mario Kart 8 Deluxe — 35,3 миллиона копий Animal Crossing: New Horizons — 32,6 миллиона Super Smash Bros. Ultimate — 23,8 миллиона The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 22,2 миллиона Pokemon Sword & Pokemon Shield — 21,1 миллиона Super Mario Odyssey — 20,8 миллиона Super Mario Party — 14,7 миллиона Pokemon: Let’s Go, Pikachu! & Pokemon: Let’s Go, Eevee! — 13,2 миллиона Splatoon 2 — 12,2 миллиона New Super Mario Bros. U Deluxe — 10,4 миллиона Ring Fit Adventure — 10,1 миллиона Super Mario 3D All-Stars — 9 миллионов



Nintendo продолжает увеличивать расходы на R&D и маркетинг:

Численность сотрудников Nintendo за год увеличилась на 6% и достигла 6574 человек.

В текущем фискальном году Nintendo ожидает сокращение продаж и выручки из-за спада пандемической активности. Компания планирует отгрузить как минимум 25,5 миллиона Switch по всему миру. То есть, с большой вероятностью, к концу 2021 (календарного) года тираж Switch превысит 100 миллионов единиц и она настигнет Wii, которая за все время разошлась в количестве 101,63 миллиона устройств. Продажи софта прогнозируются на уровне 190 миллионов копий, что в годовом выражении соответствует сокращению 17,7% ниже. Скорее всего, релизов уровня Animal Crossing в этом году не планируется.

Ранее квартальными отчетами поделились Microsoft и Sony. Обе компании тоже завершили минувший квартал с рекордными показателями.