A24 показала первый трейлер Backrooms: хоррор родом из YouTube

A24 выпустила первый трейлер полнометражного хоррора британо-американского режиссера Кейна Парсонса «Backrooms».





«Backrooms» — полнометражная экранизация одноименного сериала 20-летнего Парсонса, который получил бешеную популярность на YouTube. Сериал представляет жуткую коллекцию из почти двух десятков видеороликов, в которых действие разворачивается в бесконечном пространстве, среди комнат с ужасными обоями и флуоресцентным освещением. К тому же в клаустрофобическом замкнутом пространстве обитают жуткие создания.

The first trailer for the ‘BACKROOMS’ film has been released. In theaters on May 29.

pic.twitter.com/DFhlfmPtWo — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) February 24, 2026





Среди известных актеров в фильме «Backrooms» снялись номинанты на «Оскар» Ренате Рейнсве («Сентиментальная ценность») и Чиветель Эджиофор («12 лет рабства»), а также обладатель премии «Эмми» Марк Дюпласс и Лукита Максвелл из сериала «Терапия» на Apple TV. Премьера фильма «Backrooms» запланирована на 29 мая. В тизере герой Чиветеля Эджиофора сообщает персонажу Ренате Рейнсве, что нашел бесконечное пространство.

«Я нашел это место. Там все огромное, оно тянется бесконечно. Все эти комнаты. Это место их строит. На самом деле оно скорее их запоминает. И чем дольше оно что-то помнит, тем меньше оно это помнит», — объясняет персонаж Эджиофора.

Сценаристами выступили Роберто Патино и Уилл Судик. Продюсируют проект Джеймс Ван и Майкл Клир.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

На создание сериала Парсонса в свое время вдохновило вирусное фото, которое распространилось на многих форумах. Фото демонстрировало пустую комнату, которая казалась какой-то странной. Позже начала появляться концептуальная история этого «закулисья» как объекта вне пространства. На основе этой концепции юный режиссер и построил собственный сериал.

Первое видео, выпущенное 16-летним Парсонсом в 2022 году, набрало 71 млн просмотров. Далее он выпустил еще 22 коротких видеоролика. В них исследовательская группа под названием Async изучает альтернативную реальность. Через год после того, как сериал получил популярность на YouTube, A24 получила права на экранизацию полнометражного фильма.

Ранее мы сообщали, что A24 наняла 19-летнего ютубера режиссером полнометражного хоррора «Закулисье». Идея вписывается в последнюю тенденцию, когда YouTube-режиссеры получают зеленый свет от крупных студий. До этого похожий путь прошли братья Филиппоу с каналом RackaRacka — их фильм «Говори со мной» стал неожиданным хитом. А Дэвид Ф. Сандберг, автор короткометражки «Не выключай свет», впоследствии снял полнометражную версию и перешел к«Шазам: Ярость Богов!» в DCU.

Источники: GoldDerby; GamesRadar