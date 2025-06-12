A24 наняла 19-летнего ютубера режиссером полнометражного хоррора «Закулисье»

19-летний ютубер Кейн Парсонс, который прославился на YouTube благодаря вирусному хоррору «Закулисье», снимет полнометражную версию фильма для A24.

Он стал самым молодым режиссером, который когда-либо руководил фильмом для A24. В главных ролях снимутся Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Ренате Рейнсве («Худший человек на свете»). Съемки стартуют уже этим летом. А чтобы перспективный режиссер не растерялся, он будет работать вместе с опытной командой продюсеров. В частности к команде присоединился сценарист Роберто Патино, известный по сериалу «ДМЗ».

Намеки на возможный сюжет можно найти на YouTube-канал Парсонса. A24 наняла парня после того, как его серия короткометражных ужасов «Закулисье» ( The Backrooms) стала хитом. Судя по оригиналу, фильм будет исследовать концепцию альтернативных измерений и гнетущего пространства, в котором легко потеряться. Ожидается, что визуальный стиль, который Парсонс воспроизвел в короткометражках, станет основным.

Но об The Backrooms впервые услышали в 2019 году в глубинах интернета для особых ценителей — на форуме 4chan. Анонимный пользователь опубликовал фото пустого коридора с желтыми стенами, а другой придумал жуткое описание. Со временем эта история разрослась, ей придумали собственные уровни, правила и сняли видеоадаптации.

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«Если ты не будешь осторожным и случайно «выпадешь» из реальности в неправильном месте, ты окажешься в «Закулисье» — месте, в котором тебя будет окружать только запах старого мокрого ковра, безумие моножелтых стен, бесконечный фоновый шум люминесцентных ламп и около 600 млн квадратных миль хаотично сегментированных пустых комнат, в которых ты можешь застрять. Боже, храни тебя, если услышишь, что что-то блуждает неподалеку, потому что оно, безусловно, уже услышало тебя», — говорилось в оригинальной заметке, пишут на Reddit.

Фактически A24 решила превратить крипи-пасту (ужастик) с 4chan в полноценный фильм. Идея вписывается в последнюю тенденцию, когда YouTube-режиссеры получают зеленый свет от крупных студий. До этого похожий путь прошли братья Филиппоу с каналом RackaRacka — их фильм «Говори со мной» стал неожиданным хитом. А Дэвид Ф. Сандберг, автор короткометражки «Не выключай свет», впоследствии снял полнометражную версию и перешел в «Шазам: Ярость Богов!» в DCU.

Источник: World of Reel