Абоненты lifecell теперь могут пользоваться роумингом по цене звонков в Украине с помощью функции BiP Out

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Мобильный оператор lifecell объявил абонентам, что теперь они смогут звонить из-за границы в Украину по цене обычных звонков внутри страны на любые номера телефонов с помощью BiP Out — функции мессенджера BiP.

Ежегодно большие данные (Big Data) оператора lifecell демонстрируют рост количества абонентов, которые путешествуют за границу или едут работать в другие страны. Понимая, что для абонента быть на связи означает иметь возможность свободно звонить домой в любое время и из любой страны, не считая расходы, компания lifecell начинает предоставлять звонки в роуминге по цене звонков по Украине с помощью функции BiP Out мессенджера BiP.

Посредством BiP Out в приложении BiP можно совершать исходящие звонки в роуминге на тех условиях, на которых абонент звонит в пределах Украины на любые:

мобильные и городские номера всех операторов Украины (кроме коротких номеров и номеров глобальных телекоммуникационных услуг, например, начинающихся на 0700, 0800, 0900);

мобильные и городские номера операторов страны пребывания и других стран.

Если тарифный план абонента включает безлимитные звонки на номера lifecell, то звонки BiP Out в роуминге абоненты lifecell смогут осуществлять без ограничений и без дополнительной платы, используя мобильный Интернет от lifecell в роуминге или подключившись к Wi-Fi.

Тарификация звонков с помощью функции BiP Out происходит в соответствии с пакетом услуг абонента: звонки в Украину осуществляются за счет минут, предоставляемых в пакете, либо за счет доступных денежных средств на мобильном счете (в случае отсутствия минут) по тарифам на исходящие звонки по Украине. Тарификация звонков на номера операторов страны пребывания и других стран осуществляется как за международные звонки в соответствии с тарифным планом абонента.

Для совершения звонка посредством функции BiP Out в мобильном приложении BiP необходимо иметь доступ к сети Интернет (подключив интернет-пакет по базовым тарифам lifecell в роуминге, по услуге «Роуминг Пазл» либо по другому пакету мобильного Интернета в роуминге от lifecell или подключившись к WiFi).

Для выполнения вызова с помощью функции BiP Out нужно открыть приложение BiP, перейти в меню звонков, выбрать номер и нажать иконку вызова, выбрав следующим шагом BiP Out вызов. Чтобы позвонить на номер, которого нет в списке контактов, его нужно ввести, выбрав соответствующую иконку меню.

Пример условий пользования функцией BiP Out для абонентов тарифного плана «Лайфхак»: Оплатив 30-дневный пакет услуг по 99 грн, абонент получает безлимит на lifecell и 150 минут на другие номера по Украине. Находясь за границей, он сможет использовать эти минуты для звонков в Украину с помощью приложения BiP (посредством функции BiP Out) без платы за роуминг.

Подробная информация о том, как установить приложение BiP и звонить с помощью функции BiP Out доступна по следующей ссылке.

Источник: lifecell