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Activision всерьез взялась за читеров в Call of Duty — после предупреждающего обращения издатель анонсировал античит-систему собственной разработки под названием Ricochet, нацеленный на борьбу с жульничеством в играх серии CoD.

Система состоит из нескольких компонентов — специального драйвера, работающего на уровне ядра ОС, алгоритмов машинного обучения для отслеживания поведения игроков и «команды преданных своему делу профессионалов», специализирующихся на выявлении читеров.

В ПК-играх все чаще используются Kernel-драйвера для выявления изощренных методов читерства, но этот подход в силу своей специфики всегда вызывает закономерные опасения, связанные с конфиденциальностью — в теории возможны злоупотребления с мониторингом всей системы, а не конкретной игры или программы.

Activision заверяет, что ее античит-система Ricochet будет работать только во время запуска игр и отслеживать только те процессы, которые непосредственно связаны Call of Duty.

Специальный Kernel-драйвер разработала внутрення команда Activision специально для франшизы CoD. Сперва его поддержка появится в Warzone с грядущим обновлением Pacific, которое выйдет в конце этого года. Затем его добавят и в Vanguard.

Релиз Call of Duty: Vanguard состоится 5 ноября на ПК и двух поколениях консолей.