Adobe планирует выпустить в 2019 году полноценную версию Photoshop для планшетов iPad

Компания Adobe планирует выпустить в 2019 году полноценную версию фоторедактора Photoshop для планшета iPad. Издание Bloomberg сообщило, что анонс этого приложения произойдет уже в октябре текущего года на конференции Adobe Max.

Отметим, что Adobe уже выпустил на платформе iOS несколько упрощенных утилит для обработки изображений (Express, Lightroom, Mix, Fix), однако о переносе десктопной версии своего флагманского фоторедактора на планшеты речь никогда не шла. Тем не менее, с учетом того, что Apple позиционирует свои планшеты iPad Pro как профессиональный инструмент для создания любого мультимедийного контента, выход Photoshop для iOS выглядит весьма логично.

По данным источников Bloomberg, это приложение находится на ранних стадиях разработки, так что обычные пользователи смогут опробовать его не раньше 2019 года. Изданию даже удалось получить косвенное подтверждение от одного из представителей Adobe о том, что компания работает над «новым кросс-платформенным поколением Photoshop».

Ожидается, что пользователи планшетов смогут пользоваться фирменным облачным сервисом Adobe Creative Cloud, что позволит при необходимости легко переключаться между десктопом и мобильными устройствами. К примеру, созданный на десктопе проект можно будет быстро подправить на показе у заказчика, используя iPad с доступом к облаку.

Напомним, что недавно Adobe анонсировал кроссплатформенный видеоредактор Project Rush с простым интерфейсом для десктопов, планшетов и смартфонов, в том числе для iOS и Android.

Источник: Engadget