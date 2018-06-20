Adobe анонсировала кроссплатформенный видеоредактор Project Rush с простым интерфейсом для десктопов и смартфонов

Компания Adobe анонсировала новый кроссплатформенный видеоредактор Project Rush, который будет обладать базовыми возможностями таких пакетов, как Premiere Pro и After Effects, но при этом отличаться более простым интерфейсом и доступностью на всех популярных платформах, начиная с десктопов и заканчивая смартфонами. Программу обещают выпустить до конца текущего года, скорее всего это произойдет в октябре на конференции Adobe Max.

Целевая аудитория Adobe Project Rush — видеоблогеры и другие креативные пользователи, которые хотят получать профессиональный результат при монтаже своих роликов, не посвящая при этом слишком много времени изучению сложного интерфейса профессиональных пакетов по редактированию видео и звука.

По задумке разработчиков, Adobe Rush будет представлять собой своеобразный комбайн all-in-one, который позволит пройти весь путь по созданию ролика от начала до конца, не выходя из приложения. Видео можно снимать прямо в приложении за счет встроенной встроенной утилиты камеры, а после монтажа, сведения звука и внесения дополнительных эффектов, ролик можно будет выложить на свой канал Youtube или в другую социальную или стриминговую сеть непосредственно из приложения (поддерживаются YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat и др.). Текущие проекты Project Rush будут автоматически синхронизироваться в фирменном облачном сервисе Adobe, что позволит начать монтировать видео на смартфоне, а закончить — на ноутбуке или десктопе.

В Adobe отметили, что в приложении Project Rush будут использовать те же технологии, что и в своих профессиональных пакетах. Таким образом, при проведении цветокоррекции пользователи получат доступ к тем же алгоритмам, которые используются в Adobe Premiere. Также будут поддерживаться шаблоны Motion Graphics для удобного добавления титров и графики, и ИИ-функции по улучшению качества звука в снятых видеороликах. Добавить любое необходимое изображение можно с помощью интеграции с фотостоком Adobe Stock.

Пользователи, которые уже опробовали демо Adobe Project Rush особо отметили интуитивность интерфейса, которая напомнила им скорее iMovie от Apple, чем Premiere от Adobe. Запросить доступ к бета-тестированию приложения можно по следующей ссылке, уже доступны версии для Mac, Windows и iOS, а вот Android-версия появится немного позже.

Источник: Adobe, TechCrunch