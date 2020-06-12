Adobe выпустила приложение Photoshop Camera для iOS и Android

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Компания Adobe выпустила финальную версию приложения Photoshop Camera. Ранее оно имело статус бета-версии. Как видно из названия, это приложение камеры, и оно позволяет сразу же обрабатывать снимки на мобильном устройстве.

Приложение Adobe Photoshop Camera содержит более 80 различных фильтров. Оно использует возможности искусственного интеллекта для отделения главного объекта на снимке от фона, что призвано обеспечить «великолепные снимки селфи, еды, пейзажей и многого другого». Также упоминаются функции подсветки портретов и устранения искажений. Кроме того, сообщается о наличии функции «рекомендаций на основании контента». Благодаря ей приложение анализирует изображение и предлагает эффекты, которые обеспечат наилучший результат.

Чтобы привлечь молодёжную аудиторию, Adobe заключила партнёрское соглашение с поп-звездой Билли Айлиш. Благодаря этому были созданы эффекты ограниченного издания «воодушевлённые её песнями и клипами». Компания намерена и далее создавать фильтры в сотрудничестве с артистами, доступ к ним будет бесплатным для пользователей приложения.

Приложение Adobe Photoshop Camera уже доступно для бесплатной загрузки в магазинах App Store и Google Play.

Источник: gsmarena