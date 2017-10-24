Аэропорт Одессы и киевское метро подверглись кибератаке, Мининфраструктуры временно отключило сайт

Около полутора недель назад СБУ предупредила о возможной масштабной кибератаке на государственные структуры и частные компании. И вот сейчас информационная система международного аэропорта «Одесса» подверглась хакерской атаке.

«Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания», — сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook.

Также там сказано, что все службы аэропорта работают в усиленном режиме.

Ресурс Frontnews сообщает, что кибератаке подверглась и компьютерная система киевского метро. Причем в данном случае, как сообщают источники издания, речь может идти об одной из модификаций вируса Petya.A, который в конце июня использовался для атаки на украинские госструктуры и коммерческие компании.

На официальной странице Киевского метрополитена в Facebook сообщается, что метро работает в привычном режиме, недоступны только сервисы бесконтактной оплаты проезда.

Одновременно Мининфраструктуры, реагируя на сообщения о новой киберугрозе, временно отключило свой сайт, чтобы предпринять соответствующие меры для повышения уровня кибербезопасности.