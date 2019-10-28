Аэростат программы Samsung SpaceSelfie совершил жёсткую посадку на ферме в Мичигане

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Недавно компания Samsung провела маркетинговую программу под названием SpaceSelfie. Она предполагала, что на воздушном шаре в стратосферу будет запущен смартфон Galaxy S10 5G с фотографиями актрисы Кары Делевинь и пользователей, пожелавших присоединиться к акции. Фотография Кары Делевин была сделана на Galaxy S10 Plus и предположительно стала «первым в мире селфи, отправленным в космос».

Воздушный шар поднялся в верхние слои атмосферы, а затем приземлился на одной из ферм в штате Мичиган, США. Однако, посадка, судя по всему, была жёсткой. В минувшие выходные Нэнси Мамби-Уэлк услышала громкий грохот снаружи своего сельскохозяйственного дома, а затем обнаружила большой объект на своем заднем дворе.

Женщина опубликовала фотографию объекта на своей странице в социальной сети Facebook. Она написала, что устройство выглядит как спутник и оно «упало с неба». На нём обнаружились логотипы Samsung и производителя высотных аэростатов Raven Industries. Затем представители компании приехали, чтобы забрать разбившийся аппарат.

Представитель Samsung заявил, что при спуске аппарата никто не получил травм. Компания утверждает, что посадка была «запланирована» и произошла в «выбранной сельской местности».

Источник: The Verge