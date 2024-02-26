Новости Устройства 26.02.2024 в 08:41 comment views icon

AirPods с камерами и очки с ИИ — потенциальные планы Apple по коллекции носимых устройств

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

AirPods с камерами и очки с ИИ — потенциальные планы Apple по коллекции носимых устройств

Согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, будущие планы Apple в отношении носимых устройств могут включать умные очки с искусственным интеллектом, а также AirPods с камерами

Обе концепции находятся на «стадии исследования».

Сообщается, что умные очки будут оснащены большим количеством датчиков, функциями ИИ и мощными батареями. Несмотря на то, что устройство похоже на более дешевый носимый гаджет для головы (по сравнению с Vision Pro), он не позиционируется как компьютер с дополненной реальностью и высококачественными прозрачными дисплеями. Вместо этого Гурман сравнивает идею Apple с Ray-Ban от Meta, в которых есть камера и ассистент с искусственным интеллектом, однако нет дисплея.

Еще в прошлом году Apple задумалась о разработке новых AirPods под кодовым названием B798. Вероятно, они получат такие же размеры как и текущая версия — однако будут оснащены камерами с низким разрешением и так же будут использовать искусственный интеллект для помощи пользователям в повседневных делах.

Гурман также вспоминает давние планы по смарт-кольцу Apple, которые все еще имеют своих сторонников в Купертино, но об активной разработке речь не идет.

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