Академия наук Китая обвинила Intel в незаконном использовании патента на технологию FinFET

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Институт микроэлектроники Академии наук Китая обвинил компанию Intel в нарушении принадлежащего ему патента на технологию FinFET.

28 июля комитет по рассмотрению патентов заслушал заявление, в котором говорится, что Intel нарушила патент 201110240931.5, обычно называемый патентом FinFET. Данный патент датируется 2011 годом. Он поступил из Академии наук Китая, в частности, из её подразделения – Института микроэлектроники.

В качестве компенсации ущерба за нарушение патента китайские патентообладатели требуют компенсацию в сумме 200 млн юаней, что по нынешнему курсу составляет около $28,7 млн. Правообладатели называют это нарушение патента серьёзным нарушением со стороны Intel, что может привести к судебным искам. Все полупроводниковые продукты Intel используют технологию FinFET, и если она действительно незаконно воспользовалась чужим патентом, то это является существенным нарушением.

Источник: techpowerup