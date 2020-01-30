Акции Tesla резко взлетели после публикации финансового отчета и преодолели рубеж в $650 (пока на постторгах)





Сегодня Tesla опубликовала отчет за четвертый квартал 2019 финансового года, который, как и предыдущий, оказался для компании успешным. И хотя по итогам годам показать прибыль не удалось, все указывает на то, что это удастся сделать в этом году. Реакция инвесторов и фондового рынка не заставила себя долго ждать — акции Tesla резко пошли вверх.

Примечательно, что акции растут несмотря на прогноз более низкой прибыли в связи с полутора недельным закрытием завода в Шанхае в рамках борьбы с распостранением коронавируса. Хотя вполне возможно, что рынок еще не успел отреагировать на это.

Да, это курс на постторгах — после закрытия основной биржевой сессии 29 января. Но можно с уверенностью утверждать, что после открытия торгов на бирже NASDAQ 30 января он как минимум останется на этом же уровне, а то и вырастет еще сильнее. По сути, за день акции Tesla подорожали почти на $100. И это впечатляет, особенно, если вспомнить, что в июне 2019 года курс акций Tesla установил антирекорд — $177.

Остается добавить, что 22 января рыночная капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд (столько ни разу не стоил ни один американский автопроизводитель).