Илон Маск обошел Барака Обаму и стал лидером по количеству подписчиков в Twitter — за 5 лет его аудитория выросла с 18 млн до 133 млн

Илон Маск захватил Twitter во всех возможных смыслах.

Миллиардер приобрел Twitter и стал генеральным директором компании в октябре 2022 года, а теперь возглавляет соцсеть и как самый популярный ее пользователь.

Экс-президент США Барак Обама, пожалуй, дольше всего занимал первое место в рейтинге Twitter со 133 042 105 фолловеров. Сегодня Маск превзошел этот рекорд, собрав 133 044 709 поклонников.

JUST IN: Elon Musk surpasses Barack Obama to become the most followed Twitter account in the world. pic.twitter.com/uGwEY91VfP — Watcher.Guru (@WatcherGuru) March 30, 2023

Обама следит за более чем 500 тысячами аккаунтов в соцсети, тогда как Маска интересуют только 186 пользователей Twitter. Обе учетные записи очень контрастны – Илон, который стал еще более активным в соцсети после ее приобретения, в основном публикует мемы и высказывает противоречивые мнения, в то время как посты 44-го президента США имеют более сдержанный и официальный тон.

Оба аккаунта собирают миллионы просмотров на публикациях, хотя Маск получает больше реакций и ответов. Остальные лидеры по подпискам в соцсети – Джастин Бибер, Кэти Перри и Рианна занимают третье, четвертое и пятое места соответственно.

Некоторые уже поздравили Маска с достижениями, другие наоборот раскритиковали – саркастически предполагая, что он должен был «купить Twitter, чтобы стать аккаунтом с наибольшим количеством читателей».

Некоторые изменения в соцсети будут действительно способствовать тому, что большее количество отображений в ленте «Для вас» получат приоритетные пользователи и, конечно, сам Маск – с 15 апреля показы будут доступны только для верифицированных аккаунтов (с золотыми, серыми или синими галочками).