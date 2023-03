Илон Маск обошел Барака Обаму и стал лидером по количеству подписчиков в Twitter — за 5 лет его аудитория выросла с 18 млн до 133 млн

Илон Маск захватил Twitter во всех возможных смыслах.

Миллиардер приобрел Twitter и стал генеральным директором компании в октябре 2022 года, а теперь возглавляет соцсеть и как самый популярный ее пользователь.

Экс-президент США Барак Обама, пожалуй, дольше всего занимал первое место в рейтинге Twitter со 133 042 105 фолловеров. Сегодня Маск превзошел этот рекорд, собрав 133 044 709 поклонников.

JUST IN: Elon Musk surpasses Barack Obama to become the most followed Twitter account in the world. pic.twitter.com/uGwEY91VfP

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) March 30, 2023