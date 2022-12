Илон Маск запустил в Twitter новое голосование — нужно ли ему уйти с должности CEO соцсети?

Маск запретил пользователям Twitter публиковать ссылки на их аккаунты и публикации в сторонних сетях. После шквала критики сообщение об обновлении политики удалили с официального аккаунта соцсети, а Илон запустил опрос — стоит ли ему покинуть пост генерального директора.

Согласно сообщению, опубликованному вчера на официальной странице Twitter, соцсеть запретила пользователям ссылаться на их аккаунты и публикации в сторонних сетях: с баном столкнулись Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr и Post.

Пользователи больше не смогут добавлять ссылки на свои профили в других социальных сетях в свою биографию в Twitter, а также публиковать твиты, призывающие к переходу на аккаунты в Instagram или Facebook. Политика распространяется на имена пользователей и даже на дескрипторы платформ-конкурентов без URL.

«Обмениваться случайными ссылками — это нормально, но рекламы для конкурентов больше не будет. Это абсурд», — сказал Илон Маск.

Casually sharing occasional links is fine, but no more relentless advertising of competitors for free, which is absurd in the extreme — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Другие платформы, такие как Telegram, TikTok, YouTube, Weibo и OnlyFans, остались вне блокировки Twitter. Метод отбора «запрещенных сайтов» был не до конца ясен, поэтому неудивительно, что сообщения об обновлении спровоцировали шквал критики в сторону генерального директора Twitter.

В ответ на тред службы поддержки Twitter о новой политике бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси написал: «Зачем?» (Недавно Дорси пожертвовал около 245 тысяч долларов на развитие децентрализованной социальной сети Nostr, находящейся под запретом Twitter). Дорси утверждает, что блокировка «не имеет смысла», и на время публикации сообщения, в его биографии было указано имя из Nostr — что потенциально подвергает его риску блокировки.

doesn’t make sense — jack (@jack) December 18, 2022

Через несколько часов после этого Twitter удалил твиты @TwitterSafety и веб-страницу с подробным описанием новой политики, а Илон Маск извинился и заявил, что основные изменения будут реализованы только после голосования. Опубликованная ранее политика должна вступить в силу в воскресенье.

Going forward, there will be a vote for major policy changes. My apologies. Won’t happen again. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

В последнее время действия Маска в Twitter не приносят ожидаемого для него результата (просто вспомните запуск Twitter Blue, постоянные изменения ее стоимости и цветов «галочек», а также спровоцированный подпиской хаос в соцсети и отток рекламодателей). Похоже, очередная неудача заставила миллиардера задуматься, правильно ли решение он принял, заняв пост генерального директора соцсети. И, похоже, в этом ему должны помочь подписчики — потому что Илон уже запустил голосование на своей странице о том, стоит ли ему уйти с руководящей должности.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Еще до того, как Маск стал владельцем компании, появлялись сообщения, что он планировал работать генеральным директором Twitter только временно. Месяц спустя он заявил в суде, что планирует найти кого-то другого для управления компанией. Предприниматель (преимущественно) действовал в соответствии с результатами опросов, которые запускал в собственном аккаунте, но его мнения могут меняться. Ранее он также пообещал, что «никаких серьезных решений по контенту или восстановлению аккаунтов» не произойдет без созыва совета по модерации контента, а в дальнейшем самостоятельно блокировал или разблокировал, например аккаунты Трампа, или Канье Уэста.

Это было лишь завершение безумной недели для Twitter и Илона Маска. Сайт еще до объявления обновлений начал запрещать ссылки на Mastodon; в соцсети забанили «неугодных» журналистов из CNN и The New York Times и заблокировали аккаунт @ElonJet, который отслеживал местонахождение частного самолета Маска. Также миллиардер больше не самый богатый человек мира — его состояние сократилось почти вдвое с пиковых 340 миллиардов долларов, и продолжает уменьшаться: рыночная капитализация его автокомпании Tesla впервые за 2 года упала ниже $500 млрд.