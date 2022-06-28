Ілон Маск має вже понад 100 мільйонів підписників у Twitter — близько 20 млн додалося після підписання угоди про купівлю соцмережі

Кількість підписників Ілона Маска в соціальній мережі Twitter досягла істотної позначки у 100 мільйонів — засновник Tesla, SpaceX та найбагатша людина світу ось-ось увійде до п’ятірки найвпливовіших людей у Twitter з найбільшою аудиторією фоловерів. Наразі розрив між Маском (6-те місце рейтингу) та відомим футболістом Кріштіану Роналду (5-те місце) складає усього 1,3 млн.

Не секрет, що Ілон Маск — палкий шанувальник соцмережі Twitter, де він має колосальний вплив. Завдяки армії палких шанувальників ексцентричний бізнесмен здатен одним твітом впустити або піднести на неймовірний рівень котирування акцій чи криптовалют, причому інколи абсолютно випадково (як це було з компанією Signal Advance). Своїми твітами бізнесмен нерідко викликає хвилювання на фондових ринках та злить американського регулятора SEC. Раніше видання Financial Times у своїй статті назвало цей вплив на ринок «ефектом Ілона». І як тут не згадати нещодавній випадок, як твіт Ілона Маска про покупку Coca-Cola та кокаїн став другим найпопулярнішим в історії платформи — жарт тоді зібрав 4,5 млн вподобайок.

Показовими також є темпи росту популярності Ілона Маска у Twitter — на початку 2018 року у нього було 18 млн підписників, а наприкінці квітня на момент підписання угоди про купівлю Twitter за 44 мільярди доларів аудиторія становила 83,6 млн підписників. Тобто за два місяці Ілон Маск додав ще майже 20 млн підписників у Twitter. Щодо угоди, її спочатку хотіли закрити до кінця 2022 року, але на початку травня Ілон Маск призупинив її виконання — через підозри у заниженні кількості фейкових спам-акаунтів у звітах компанії, а на початку червня згадав про своє право не завершувати угоду, якщо керівництво відмовиться надати йому більше даних про фейкові облікові записи. На цьому тлі особливо іронічно виглядає нещодавнє дослідження, що 23% підписників Ілона Маска у Twitter — фейкові або спам-акаунти.

Сам Ілон Маск таємниче зник із публічного поля і нічого не публікував у Twitter з 21 червня. Можливо, бізнесмен знову вирішив трішки відпочити від соцмережі — раніше він вже робив такі паузи. А втім, ця пауза має всі шанси стати найдовшою за всю історію перебування Маска в Twitter.