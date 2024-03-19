«Аколит» — трейлер нового сериала во вселенной «Звездных войн» (премьера на Disney+ 4 июня)

Сериал расскажет о событиях, происходивших в конце Эпохи Расцвета Республики примерно за 100 лет до событий фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999).

Девушка, которая когда-то была падаваном, и ее мастер-джедай расследуют серию преступлений, однако на их пути к разгадке встает куда более опасная сила, чем они могли представить.

«Аколит» создан Лесли Хедленд («Матрешка»), которая выступает шоураннером и исполнительным продюсером вместе с Кэтлин Кеннеди, Саймоном Эмануэлем, Джеффом Ф. Кингом и Джейсоном Микаллефом. Также Хэдленд срежиссировала пилотную серию.

Среди актерского состава: Амандла Стенберг («Голодные игры», «Чужая ненависть»), Ли Джон Дже («Игра в кальмара»), Мэнни Джасинто, Джоди Тернер-Смит, Дафни Кин, Ребекка Хендерсон, Чарли Барнетт, Дин-Чарльз Чепмен и Кэрри-Энн Мосс.

Первые два эпизода сериала выйдут на Disney+ 4 июня.

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