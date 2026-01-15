Новости Кино 15.01.2026 comment views icon

Актер "Очень странных дел" оценил финал сериала "на троечку" в отзывах Letterboxd

Катерина Даньшина

Пятый сезон «Очень странных дел» получил противоречивые реакции от фанов и самую низкую оценку в истории шоу, где отдельно отметились 7 и 8 эпизоды. Что интересно, один из актеров шоу согласился, что финал вышел «на троечку» соответствующим рейтингом в профиле Letterboxd.

Рафаэль Люс, сыгравший в «Очень странных делах» младшую версию Генри Крила то есть ребенка, который вырастет и станет ключевым злодеем Векной в своем профиле Letterboxd оценил восьмой эпизод шоу на 3,5 балла из доступных 5. В отзыве он не был многословным, просто написав: «Конец» с эмодзи сердечка.

Другой интересный момент, на который обратил внимание Games Radar, заключается в том, что актер отнял 0,5 балла от начальной оценки. Поскольку один из фанов в комментариях спрашивал, реально ли Люс поставил четверку. Что ж юного актера можно только похвалить за то, что он не боится высказывать собственное мнение, несмотря на прямое участие в шоу. Люс появлялся во флешбеках о детстве Генри в четырех эпизодах 4 сезона и частично в 5 сезоне «Очень странных дел». Джейми Кэмпбелл Бауэр играет взрослую версию Крила и Векну.

Рафаэль Люс

На данный момент рейтинг пятого сезона от зрителей «Очень странных дел» является самым низким среди всех, согласно сайту Rotten Tomatoes, а фаны продолжают возмущаться финалом. Дошло до того, что в соцсетях разогнали теорию о вымышленном «другом последнем эпизоде», который якобы выйдет 8 января. Ожидаемо, никаких обновлений не было, а Netflix получил временные технические сбои от наплыва зрителей.

Что интересно, на этой неделе на стриминге вышел документальный фильм «Последнее приключение» о закулисье производства пятого сезона, который определенным образом объяснил, почему он вышел не таким, как ожидалось. Съемки начали без готового сценария, а некоторые сюжетные решения принимали на ходу. При этом Netflix давил на братьев Дафферов сроками, а из этого редко, когда может получиться что-то хорошее.

К тому же на кадрах из фильма некоторые разглядели во вкладках браузера шоураннеров ChatGPT, обвиняя их в использовании ИИ для написания сценария. Скриншоты, которые распространяют в соцсетях, не четкие — поэтому опровергнуть или подтвердить эти слухи не беремся.

Новые «Звездные войны» с Райаном Гослингом «во многом» будут подражать «Очень странным делам»

Планувальник задач із календарем: як візуальне планування підвищує ефективність команди
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya

