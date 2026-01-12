На Netflix вышел фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" — с украинской озвучкой

С сегодняшнего дня, 12 января, на Netflix транслируется «Очень странные дела: Последнее приключение» — документальный фильм о создании пятого и финального сезона одноименного сериала.
Фильм длится 2 часа 2 минуты и доступен для просмотра на украинском языке (озвучка).
Возможно, фаны «Очень странных дел» не получили «секретного» девятого эпизода, однако новая документалка может немного отсрочить их прощание с персонажами и Хокинсом. Нам обещают показать изнутри весь процесс создания финала шоу, которое в течение 10 лет оставалось одним из самых популярных на Netflix, наряду с эксклюзивными кадрами и эмоциональным прощанием команды.
«Очень странные дела» возвращаются со своим последним разделом. «Последнее приключение» — это увлекательная закулисная хроника, которая рассказывает об актерском составе, создателях и съемочной группе, которые воплощают в жизнь последний сезон — и прощаются с шоу, которое изменило их навсегда».
Среди прочего нам покажут процесс обсуждения финала, который некоторые считают противоречивым: особенно в том, что касается судьбы Од (Милли Бобби Браун). Срежиссировала фильм Мартина Радван, которая провела год вместе с командой, чтобы задокументировать события.
Напомним, что ранее Netflix анонсировал новый Sci-Fi сериал братьев Дафферов, который те сами прозвали «Очень странными делами для пенсионеров».
- «Очень странные дела» — это научно-фантастический сериал Netflix, который стартовал с рассказа о таинственном исчезновении мальчика в вымышленном городке Хокинс штата Индиана. Его мать, друзья и шеф местной полиции начинают поиски пропавшего, вместе с тем раскрывая угрозы параллельного мира и странные эксперименты правительства, которые создавали детей с чрезвычайными силами.
- Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году, где дети и взрослые из Хокинса пробуют навсегда уничтожить главного злодея Векну в то время, как город находится под карантином. Среди прочего финальные эпизоды раскрывают тайну, связанную с появлением альтернативных миров.
- Несмотря на то, что Дафферы обещали, что не повторят ошибок «Игры престолов» в своем «идеальном» финале, а шансы на недовольство зрителей будут составлять 0,5%, пятый сезон получил довольно противоречивые отзывы. Из интересного: он вместил в себя сразу лучший и худший эпизод по рейтингу в истории шоу.
