На Netflix вышел фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" — с украинской озвучкой

С сегодняшнего дня, 12 января, на Netflix транслируется «Очень странные дела: Последнее приключение» — документальный фильм о создании пятого и финального сезона одноименного сериала.

Фильм длится 2 часа 2 минуты и доступен для просмотра на украинском языке (озвучка).

Возможно, фаны «Очень странных дел» не получили «секретного» девятого эпизода, однако новая документалка может немного отсрочить их прощание с персонажами и Хокинсом. Нам обещают показать изнутри весь процесс создания финала шоу, которое в течение 10 лет оставалось одним из самых популярных на Netflix, наряду с эксклюзивными кадрами и эмоциональным прощанием команды.

«Очень странные дела» возвращаются со своим последним разделом. «Последнее приключение» — это увлекательная закулисная хроника, которая рассказывает об актерском составе, создателях и съемочной группе, которые воплощают в жизнь последний сезон — и прощаются с шоу, которое изменило их навсегда».

Среди прочего нам покажут процесс обсуждения финала, который некоторые считают противоречивым: особенно в том, что касается судьбы Од (Милли Бобби Браун). Срежиссировала фильм Мартина Радван, которая провела год вместе с командой, чтобы задокументировать события.

Напомним, что ранее Netflix анонсировал новый Sci-Fi сериал братьев Дафферов, который те сами прозвали «Очень странными делами для пенсионеров».